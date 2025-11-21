Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «πόσταρε» τον Ανδρέα Τεττέη και εκείνος με τη σειρά του συγκίνησε τους πάντες! Τι είχε πει ο Μιχάλης Καβαλιέρης στην κάμερα του Ole, για τους δύο αθλητές;

Αυτά που ζει ο Ανδρέας Τεττέη τον τελευταίο καιρό είναι μοναδικά. Το πρώτο «μπαμ» ήρθε από πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν, με την Κηφισιά.

Γεγονός, που έκανε τον Παναθηναϊκό να κινηθεί άμεσα και να τον αποκτήσει. Η πρώτη του κλήση στην Εθνική δεν άργησε να έρθει. Ο τραυματισμός του Βαγγέλη Παυλίδη τον «ανάγκασε» να φορέσει για πρώτη φορά τα «γαλανόλευκα».

Απέναντι στη Σκωτία (15/11, 3-2) έκανε ντεμπούτο και κατέγραψε και την πρώτη του ασίστ. Κι ας μην έφτανε αυτό, λίγες ώρες αργότερα έγινε ο πρώτος Έλληνας που κερδίζει το βραβείο του πρεσβευτή κατά του ρατσισμού από τη FIFPRO.

Μία ημέρα αργότερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πόσταρε μία σειρά από stories, για τον ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς.

O «Greek Freak» μοιράστηκε εικόνες από τις πρώτες στιγμές του Ανδρέα Τεττέη, με την Εθνική, αλλά και τις δηλώσεις που παραχώρησε στα κανάλια Novasports και τον Αποστόλη Λάμπο.

Όπως είναι λογικό, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής «απάντησε» αμέσως και αποθέωσε τον «αστέρα» των Μιλγουόκι Μπακς γράφοντας: «Ο Γιάννης ήταν και παραμένει ο φάρος για παιδιά σαν κι εμένα. Το φως που έμενε πάντα αναμμένο, ακόμη κι όταν όλα γύρω μας φαίνονταν σκοτεινά».

Για αυτόν τον λόγο, το Ole.gr σάς «θυμίζει» τα όσα είχε πει στην κάμερά του ο ποδοσφαιρικός «μέντορας» του μελλοντικού παίκτη του Παναθηναϊκού.

Όσα είχε πει ο Μιχάλης Καβαλιέρης για Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ανδρέα Τεττέη στο Ole

Πριν από λίγες ημέρες, είχαμε βρεθεί στην Κυψέλη και είδαμε από κοντά μία προπόνηση του Άτλαντα. Εκεί συναντήσαμε τον Μιχάλη Καβαλιέρη, τον άνθρωπο που «άνοιξε» τα φτερά του Ανδρέα Τεττέη.

Στην ερώτηση για αν το παράδειγμα του παίκτη της Κηφισιάς μπορεί να «ανοίξει» νέες πόρτες σε παιδιά, ο παλιός του προπονητής έφερε στην κουβέντα και τον… Γιάννη Αντετοκούνμπο.



Κι αυτό, γιατί τόνισε πως τα παιδιά που έχουν ρίζες από μία άλλη χώρα, «αντλούν» κίνητρο από τους δύο αθλητές, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Σίγουρα, είναι ένα κίνητρο για τα παιδιά. Ειδικά, για τα παιδιά που έρχονται από έξω. Τα πεινασμένα παιδιά. Το ίδιο ήταν με τον Αντετοκούνμπο, τώρα είναι ο Τεττέη. Για όλα αυτά τα παιδιά, που έρχονται από έξω. Παρόλο που ο Ανδρέας μεγάλωσε εδώ, ελληνικά μιλάει τα πάντα όλα. Είναι μεγάλο κίνητρο αυτό. Νομίζω ότι ανοίγει δρόμους πολλούς».

Για να έρθει έπειτα από μερικά 24ωρα, η «δήλωση» του ίδιου του Ανδρέα Τεττέη, για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το πόσο τον «βοήθησε» βλέποντάς τον να «μαγεύει» στο μπάσκετ.

Ωστόσο, είναι σίγουρο πως όπως εκείνος «χάζευε» τον «Greek Freak» έτσι και αυτός, με τα «άλματα» που κάνει μπορεί να είναι ο «φάρος», για ένα νέο «πεινασμένο παιδί»…

