Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και ο Ανδρέας Τεττέη τον αποθέωσε. «Ήταν φάρος» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Το όνειρο του Ανδρέα Τεττέη να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής ομάδας πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ενώ η χαρά του κορυφώθηκε όταν τιμήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της FIFPRO με το βραβείο Player Activism.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, μία μέρα μετά τη βράβευσή του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από stories. Ο Greek Freak μοιράστηκε εικόνες από το πρώτο ματς του Τεττέη με την Εθνική, την αναφορά του στη μητέρα του και τους πανηγυρισμούς μετά την ασίστ στο γκολ του Καρέτσα, στις δηλώσεις που παραχώρησε στα κανάλια Novasports και τον Αποστόλη Λάμπο.

Σε δική του ανάρτηση, ο Ανδρέας Τεττέη εξήρε τον Έλληνα σούπερ σταρ του NBA, τονίζοντας τη σημασία της πορείας του:

«Ο Γιάννης ήταν και παραμένει ο φάρος για παιδιά σαν κι εμένα. Το φως που έμενε πάντα αναμμένο, ακόμη κι όταν όλα γύρω μας φαίνονταν σκοτεινά».