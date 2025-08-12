Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ και το Ole.gr σάς «θυμίζει» την «άτυπη μονομαχία» του με τον Λιονέλ Μέσι την πρώτη τους σεζόν στο MLS.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν «προβάρει» απλώς τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί φορώντας την.

Ο Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε το πολύωρο ταξίδι του από το Μεξικό με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ώστε περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιηθεί η συμφωνία με την Κρους Ασούλ.

Στον «Δικέφαλο του Βορρά» θα είναι την πρώτη σεζόν με τη μορφή δανεισμού, ωστόσο, στο τέλος της θα μπορεί να τον αποκτήσει αν ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς ύψους 5.000.000 ευρώ, που υπάρχει στο συμβόλαιό του.

Το Ole.gr «σκάλισε» παραπάνω την ιστορία του 30χρονου επιθετικού και σας «θυμίζει» μία ιδιαίτερη «μονομαχία» που είχε με τον Λιονέλ Μέσι στο MLS.

«Αυτό το βραβείο έχει διαφορετική βαρύτητα»

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω και πιο συγκεκριμένα στον Φλεβάρη του 2023. Όταν και η Ατλάντα Γιουνάιτεντ δαπάνησε 4.000.000 στη Σέλτικ για να τον κάνει δικό της.

Η «παρθενική» σεζόν του Γιώργου Γιακουμάκη στο MLS ήταν ονειρική. Βοήθησε σημαντικά την ομάδα, αφού σε 27 αναμετρήσεις μέτρησε 17 γκολ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Λίγους μήνες μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ, ένας «σταρ» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αποφάσισε να περάσει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Φυσικά, αναφερόμαστε στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μετά το πέρασμά του από την Παρί Σεν Ζερμέν πήγε στην Ίντερ Μαϊάμι.

Στο MLS κάθε χρόνο η διοργανώτρια Αρχή απονέμει ένα βραβείο στον καλύτερο «rookie». Δηλαδή, στον καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος.

Στο τέλος της σεζόν, το βραβείο ήταν ανάμεσα σε τρία άτομα. Στη θέση Νο.3, μετά από ψηφοφορία του κοινού, των παικτών και τον προπονητών ήταν ο Έντουαρντ Λόουεν (15.44%).

Στη 2η θέση ήταν ο Λιονέλ Μέσι, καθώς συγκέντρωσε το 27.28% των ψήφων. Η «έκπληξη» ήρθε στην «κορυφή», καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης «μάζεψε» το 45.78% της ψηφοφορίας και πήρε το «Newcomer Of The Year»!

Ο Έλληνας επιθετικός στις δηλώσεις στο «The Athletic» έκανε λόγο για «ένα βραβείο με διαφορετική βαρύτητα».

Κι αυτό φυσικά, αφορούσε τη συμμετοχή του «La Pulga», στη λίστα με τους πιθανούς νικητές.

Αναλυτικά, τι είχε δηλώσει ο Γιώργος Γιακουμάκης:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος και ικανοποιημένος που κέρδισα αυτό το τρόπαιο. Έχει διαφορετική βαρύτητα όταν κερδίζεις και ανταγωνίζεσαι τον Μέσι. Νομίζω λοιπόν ότι η βαρύτητα αυτού του βραβείου είναι ακόμη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή».