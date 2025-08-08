Πώς ο Άγγελος Ποστέκογλου είχε περιγράψει τον Γιώργο Γιακουμάκη και γιατί ταιριάζει απόλυτα με τα «θέλω» του ΠΑΟΚ.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποτελεί τον παίκτη που θα ενισχύσει την επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ, αφού οι Θεσσαλονικείς φαίνεται πως ήρθαν σε συμφωνία με την Κρους Ασούλ για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και η ομάδα του αναζητούν έναν παίκτη που θα μπορεί να ολοκληρώνει τις φάσεις μέσα στην περιοχή. Ουσιαστικά, να καλύψει ένα κενό, που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και αναζητούσε τη λύση του.

🚨🇬🇷 Greek side PAOK sent an official bid to Cruz Azul for Giakoumakis, talks are underway. pic.twitter.com/BCk8T651ZW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2025

Γιατί, όμως, ο Έλληνας επιθετικός καλύπτει τα «θέλω» του ΠΑΟΚ και πώς σχετίζεται με αυτό ο… Άγγελος Ποστέκογλου;

Η απάντηση, φυσικά, εντοπίζεται στη Σέλτικ. Ο Γιακουμάκης μετακόμισε στη Σκωτία τον Αύγουστο του 2021 και παρέμεινε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023, όταν και πήγε στην Ατλάντα.

Σε αυτό το διάστημα συνεργάστηκε με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό, όντας μάλιστα αρκετά παραγωγικός. Είναι χαρακτηριστικό πως στα 57 ματς που αγωνίστηκε υπό την καθοδήγησή του, σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε 26 γκολ, έχοντας και 2 ασίστ.

Ωστόσο, το ξεκίνημά του στη Σέλτικ δεν ήταν το ιδανικό. Ένας τραυματισμός και ένα χαμένο κρίσιμο πέναλτι, είχαν βάλει αρκετό «βάρος» στους ώμους του Έλληνα επιθετικού. Ο Ποστέκογλου, ωστόσο, δεν έπαψε ποτέ να τον στηρίζει.

Ο έμπειρος προπονητής γνώριζε πώς να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του ποδοσφαιριστή του. Όπως είχε αποκαλύψει σε μία συνέντευξή του, μάλιστα, το 2022, μετά από ένα χατ-τρικ του Γιακουμάκη, η ικανότητά του μέσα στο «κουτί» αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο τον επέλεξε εξ αρχής.

«Είναι ο λόγος που τον έφερα στον σύλλογο. Με τον τρόπο που πολλές αντίπαλες ομάδες στήνονται εναντίον μας, με πολλά σώματα μέσα στη μεγάλη περιοχή, χρειάζεσαι παρουσία εκεί. Δεν είναι ότι έχουμε πολύ χώρο για να τρέξουμε.

Ξέρω ότι εκεί βρίσκονται οι ικανότητές του και είναι θέμα να αποκτήσει λίγη αυτοπεποίθηση, κάτι που ήδη έχει κάνει», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ποστέκογλου.

Ο ΠΑΟΚ «ποντάρει», λοιπόν, ακριβώς στο ίδιο σημείο. Θέλει από τον επιθετικό του να δίνει λύσεις, απέναντι σε κλειστές άμυνες. Εκεί, όπου αντιμετώπισε αρκετά ζητήματα, ιδίως την τελευταία σεζόν.

Γι’ αυτό και ο Γιακουμάκης μπορεί να αποτελέσει μία αξιόπιστη λύση στην «αιχμή» του δόρατος.