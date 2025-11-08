Πριν δύο χρόνια ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, τώρα ο Αλεσάντρο Μπιάνκο. Οι χαφ του ΠΑΟΚ έδειξαν τι τους «ζητάει» ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μέσα από δύο πανομοιότυπα γκολ!

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να «πετάει» φωτιές. Πετυχαίνει τη μία νίκη μετά την άλλη και η επίθεσή του είναι σε «δαιμονιώδη» κατάσταση!

Το τελευταίο του «θύμα» ήταν η Γιούνγκ Μπόις (06/11, 4-0), που δεν «άντεξε» στην Τούμπα, για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Σε ένα ματς, όπου αν και οι Ελβετοί έμειναν με 10 παίκτες από το 5ο λεπτό, ο «Δικέφαλος του Βορρά» δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο.

Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος οι «μηχανές» του πήραν μπροστά και δεν… σταματούσαν!

H αρχή έγινε με τον Αλεσάντρο Μπιάνκο να πετυχαίνει το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ, με μία κίνηση που έχουμε δει στον ΠΑΟΚ και μερικές φορές «εξηγεί», γιατί τα χαφ του σκοράρουν πολύ!

Ό,τι «ζητάει» ο Λουτσέσκου, σε δύο πανομοιότυπα γκολ

Στο 54ο λεπτό, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μετά από μία πανέμορφη ντρίμπλα, έδωσε στα πλάγια στον Μπάμπα.

Ο Γκανέζος μπακ γύρισε την μπάλα, στο σημείο του πέναλτι. Όλη η άμυνα της Γιούνγκ Μπόις είχε «κλείσει» προς τα μέσα.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο είδε το κενό, «τρύπωσε» πρόλαβε τους πάντες και έκανε το 1-0. Σε μία κίνηση, που φαίνεται πως «ζητάει» ο Ραζβάν Λουτσέσκου από τους χαφ του.

Γιατί το λέμε αυτό; Επειδή, το γκολ του ΠΑΟΚ δεν είναι το πρώτο που μπαίνει με αυτόν τον τρόπο.

Πολλά είναι τα πανομοιότυπα τέρματα, που έχουν έρθει έτσι. Όμως, ένα του «μοιάζει» αρκετά. Στη νίκη με 4-2 απέναντι στην Ελσίνκι για τους ομίλους του Conference League, πριν από -σχεδόν- δύο χρόνια το 2-0 είχε έρθει από τα πόδια και πάλι ενός μέσου.

Πώς μπήκε το γκολ; Και πάλι πλαγιοκόπηση, ο Σουαλιχό Μεϊτέ «έσπασε» την μπάλα. Αυτή τη φορά, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ είχε έρθει από την πίσω γραμμή, εκμεταλλευόμενος τον κενό χώρο σκοράροντας!

Δύο γκολ, που δείχνουν» πολλά σχετικά, με το γιατί ο ΠΑΟΚ έχει χαφ που σκοράρουν, αλλά και τι «ζητάει» ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Μόνο τυχαίο γεγονός δεν είναι που οι Μαντί Καμαρά, Μαγκομέντ Οζντόεφ και Αλεσάντρο Μπιάνκο στέλνουν αρκετές φορές την μπάλα στα δίχτυα.

Ωστόσο, η «ομοιότητα» ανάμεσα στα δύο τέρμα που προαναφέραμε κάνουν ξεκάθαρο τα όσα θέλει να βλέπει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, από τους χαφ του.