Ο ΠΑΟΚ έκανε «πάρτι» απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις (06/11, 4-0), σε ένα ματς που οι Ραζβάν Λουτσέσκου και Τάισον μάς χάρισαν μία πολύ όμορφη στιγμή!

O ΠΑΟΚ μάς «επιβεβαίωσε» πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετώπισαν στην 4η αγωνιστική του Europa League τη Γιούνγκ Μπόις (06/11, 4-0) στην Τούμπα.

Σε ένα ματς, που μπορεί να ήταν στο 0-0 στο ημίχρονο, αλλά φαίνεται πως η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου φυλούσε το καλύτερο για το τέλος!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» στο δεύτερο μέρος έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο, με τους Ελβετούς να έχουν κουραστεί, αφού έπαιζαν με 10 παίκτες από το 5ο λεπτό.

Το σκορ «ξέφυγε» και ο δείκτης του σταμάτησε στο 4-0. Σε μία αναμέτρηση, που οι Ραζβάν Λουτσέσκου και Τάισον μάς χάρισαν μία πανέμορφη στιγμή.

Το «κλικ» του ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις

Όλα τα γκολ του ΠΑΟΚ μπήκαν σε διάστημα 22 λεπτών, με τον Αλεσάντρο Μπιάνκο να σκοράρει στο 54’ για το 1-0 και τον Μπάμπα να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 76’.

Ωστόσο, η στιγμή της αναμέτρησης ήρθε στο 79ο λεπτό. Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Μελισσίδης της COSMOTE TV ο Τάισον είχε «παράπονο» από τον προπονητή του, όταν έγινε αλλαγή. Κι αυτό, γιατί η ομάδα του είχε πάρει «φωτιά» και σκόραρε συνεχώς!

Για αυτό και ήθελε να μείνει κι άλλο στον αγωνιστικό χώρο, μπας και δει και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Ωστόσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν του έκανε το… χατίρι.

Αρχικά φάνηκε ο Βραζιλιάνος εξτρέμ να είναι «συννεφιασμένος», κατά την αποχώρησή του. Όμως, όταν τον πλησίασε ο προπονητής του άλλαξαν όλα!

Οι δύο τους αγκαλιάστηκαν, τα «είπαν» σε ένα όμορφο τετ-α-τετ και ο Τάισον έδωσε και ένα φιλί στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Μία στιγμή, που έδειξε πόσο καλή σχέση έχουν τα δύο μέλη της ομάδας του ΠΑΟΚ.

Δείτε στo παρακάτω βίντεο τους Τάισον και Ραζβάν Λουτσέσκου: