Η Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο παραμένει αήττητη στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, αλλά κινδυνεύει να μείνει εκτός… Champions League!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι πολύ κοντά στο να ζήσει ίσως την πιο ιδιαίτερη συνθήκη της καριέρας του.

Η Πόρτο έχει ήδη αναδειχθεί πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, επομένως η Μπενφίκα πλέον στοχεύει αποκλειστικά στη δεύτερη θέση, που δίνει ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του επόμενου Champions League.

Ωστόσο, η ομάδα του «Special One» δεν έχει δεχθεί ούτε μία ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Κι όμως, όχι μόνο δεν μπόρεσε να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου, αλλά δείχνει πως θα μείνει και εκτός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης!

Η Μπενφίκα έχει «πληγωθεί» από τις πολλές ισοπαλίες. Συνολικά, σε 33 αγωνιστικές έχει επικρατήσει 22 φορές των αντιπάλων της, αλλά έχει μοιραστεί από έναν βαθμό σε 11 περιπτώσεις.

Μάλιστα, άφησε δύο βαθμούς και στην προτελευταία αγωνιστική απέναντι στην Μπράγκα (11/05, 2-2), γεγονός που έδωσε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας ισχυρό προβάδισμα για τη δεύτερη θέση.

Με μία αγωνιστική να απομένει πια, η Μπενφίκα είναι στην τρίτη θέση και στο -2 από την Σπόρτινγκ. Στην τελευταία αγωνιστική, τα «λιοντάρια» υποδέχονται τη Ζιλ Βιθέντε, ενώ από την άλλη οι «αετοί» έχουν εκτός έδρας δοκιμασία στην έδρα της Εστορίλ.

Όπως είναι λογικό, η Σπόρτινγκ είναι το απόλυτο φαβορί για το εισιτήριο του Champions League. Και εάν πράγματι δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, τότε η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο είναι πολύ πιθανό να τερματίσει στην τρίτη θέση, ούσα αήττητη!