Ο ΠΑΟΚ πετάει «φωτιές» στην επίθεση, όμως σε αυτόν τον τομέα έχει βρει και έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή.

Εύκολο έργο είχε ο ΠΑΟΚ στις Σέρρες, καθώς επικράτησε με άνεση του Πανσερραϊκού (02/11, 0-5), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ουσιαστικά, όλα έγιναν πιο εύκολα από το πρώτο ημίχρονο. Το αυτογκόλ του Καρασαλίδη έβαλε μπροστά τον «Δικέφαλο του Βορρά», ενώ ο Μάγκομεντ Οζντόεφ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, με τη συμπλήρωση 16 λεπτών.

Ο ίδιος παίκτης έγραψε το 0-3, ενώ οι Γιακουμάκης και Μπιάνκο διαμόρφωσαν το τελικό σκορ, στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ο Λουτσέσκου άφησε την «5άρα» και χτύπησε… καμπανάκι στους παίκτες του ΠΑΟΚ Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θέλησε να σταθεί τόσο στην εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ, αλλά αντίθετα, επικεντρώνεται σε όσα έρχονται.

Το τελευταίο διάστημα, ο ΠΑΟΚ μοιάζει ασταμάτητος στον επιθετικό του τομέα. Είναι χαρακτηριστικό πως στα τέσσερα τελευταία του ματς, στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχει βρει δίχτυα σε 12 περιπτώσεις.

Ωστόσο, πέρα από το επιθετικό «κρεσέντο» της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, αξίζει να σταθούμε και σε ένα ακόμα στοιχείο. Ή μάλλον καλύτερα, σε έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της επίθεσης, σχεδόν από το… πουθενά.

Πρόκειται για τον Μάγκομεντ Οζντόεφ, ο οποίος κόντρα στον Πανσερραϊκό σκόραρε δις και επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξαιρετική επιθετική φόρμα.

Μέχρι στιγμής, στα 9 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στην Stoiximan Super League, ο Ρώσος μέσος έχει πετύχει 5 γκολ και έχει μοιράσει 2 ασίστ. Μάλιστα, έως τώρα, αποτελεί τον πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα!

Συνολικά, λοιπόν, ο Οζντόεφ έχει συνεισφορά σε 7 τέρματα του ΠΑΟΚ, στα 633 λεπτά που μετρά εντός αγωνιστικών χώρων. Επομένως, ο Ρώσος, επί της ουσίας, σκοράρει ή «φτιάχνει» τουλάχιστον ένα γκολ, σε κάθε ματς για την ομάδα του!

Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή, που έχει συνεισφέρει τα μέγιστα μέχρι στιγμής για την ομάδα του Λουτσέσκου.