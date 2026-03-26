Ο «κακός χαμός» συνεχίζεται με το Copa Africa, αφού η Σενεγάλη αν και το έχασε στα… χαρτιά, παρουσιάζει κανονικά το τρόπαιο σε φιλικό ματς!

Η Σενεγάλη κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2026 επικρατώντας του Μαρόκο στον τελικό. Ωστόσο, δύο μήνες αργότερα, η κατάσταση έχει γίνει πολύ περίπλοκη.

Σε τέτοιο βαθμό, που κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιος θα είναι τελικά ο κάτοχος του τίτλου.

Η αιτία είναι η απόφαση της CAF, η οποία, 58 ημέρες μετά τον τελικό, κατοχύρωσε το παιχνίδι υπέρ του Μαρόκο με σκορ 3-0 στα χαρτιά. Κι αυτό, γιατί έκρινε τη Σενεγάλη υπεύθυνη για τη διακοπή που σημειώθηκε στο ματς. Παρότι οι παίκτες της επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο λίγη ώρα μετά το πέναλτι που είχε δοθεί εις βάρος τους.

Από την πλευρά της, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης δεν άφησε την υπόθεση να περάσει έτσι και προσέφυγε στο CAS, επιδιώκοντας την ακύρωση της απόφασης της CAF και την οριστική δικαίωσή της.

Την ίδια στιγμή, οι δύο πλευρές είναι σε ανοιχτή αντιπαράθεση, με συνεχείς ανακοινώσεις και το κλίμα να είναι ιδιαίτερα τεταμένο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποι της Σενεγάλης επιχείρησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Ανακοίνωσαν πως η εθνική ομάδα θα παρουσιάσει κανονικά το τρόπαιο το Σάββατο (28/3) στο Παρίσι, στον φιλικό αγώνα με το Περού.

Μάλιστα, στο πρόγραμμα της αναμέτρησης προβλέπεται ειδική τελετή διάρκειας 15 λεπτών για την παρουσίαση του τροπαίου. Σε μια κίνηση που αποσκοπεί στο να δείξει πως για τους Σενεγαλέζους δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με τον τίτλο που κατέκτησαν.

Ωστόσο, το ποιος θα είναι ο τελικός νικητή, θα κριθεί στα… δικαστήρια.