Παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του από το μονό στο Masters του Indian Wells μετά την ήττα του από τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραμένει στο τουρνουά για μια ιδιαίτερη συνεργασία στο διπλό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, σε μια παρθενική εμφάνιση ως δίδυμο που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Η αποστολή τους μόνο εύκολη δεν θα είναι, καθώς στην πρεμιέρα τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους περσινούς πρωταθλητές και Νο3 του ταμπλό, Μαρσέλο Αρεβάλο και Μάτε Πάβιτς.

Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς συμπαίκτες στο Indian Wells! Σπουδαία στιγμή για τον Στέφανο Τσιτσιπά, αφού θα «ενώσει» τις δυνάμεις του με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Indian Wells!

Η σχέση των δύο κορυφαίων τενιστών έχει ξεπεράσει τις γραμμές του γηπέδου, με τον Σέρβο σταρ να έχει πλέον ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα μας, καθώς κατοικεί μόνιμα στη Γλυφάδα. Οι δυο τους περνούν αρκετό χρόνο μαζί εκτός προπονήσεων, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από μια χιουμοριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν τον αγώνα τους.

Σε αυτήν, ο Τσιτσιπάς εμφανίζεται μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, το οποίο σπρώχνει ο «Νόλε» κατά τη διάρκεια των αγορών τους.

Ο Έλληνας τενίστας εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για αυτή τη σύμπραξη, ανεβάζοντας τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Το νέο σας δίδυμο στο διπλό του Indian Wells. Ανυπομονώ να παίξω μαζί σου Νόβακ», δείχνοντας πως το κλίμα μεταξύ τους είναι εξαιρετικό πριν τη μεγάλη μάχη.

Δείτε τη φωτογραφία: