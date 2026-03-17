Ο «κακός χαμός» με το Copa Africa, αφού τελικά «ακυρώθηκε» η κατάκτηση της Σενεγάλης και το τρόπαιο πηγαίνει στο Μαρόκο!

Πρωτοφανείς εξελίξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο! Δύο μήνες πριν στον τελικό του Copa Africa, η Σενεγάλη είχε επικρατήσει στην παράταση του Μαρόκο. Ωστόσο, μια δικαστική απόφαση άλλαξε πλήρως τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, η CAF ανακοίνωσε πως η ομάδα του Σαντιό Μανέ χάνει τον τελικό στα χαρτιά με 3-0. Mε αποτέλεσμα το τρόπαιο να πηγαίνει τελικά στο Μαρόκο.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η ομάδα της Σενεγάλης θεωρήθηκε ότι εγκατέλειψε τον αγώνα κατά τη διάρκεια των δραματικών στιγμών του φινάλε.

Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά την έφεση που κατέθεσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μαρόκου. Μάλιστα, η ανατροπή του αποτελέσματος ανακοινώθηκε 57 ημέρες μετά τον τελικό!

CAF have overturned the final result and award a 3-0 win, with Senegal ruled to have forfeited. pic.twitter.com/4YtaC0e76W — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 17, 2026

Τι ακριβώς είχε συμβεί

Το «χάος» ξεκίνησε στις καθυστερήσεις του αγώνα, σε ένα 10λεπτο που μετατράπηκε σε πραγματικό φιάσκο. Στο 90’+8’, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου για μαρκάρισμα του Ελ Χατζί Ντιούφ πάνω στον Μπραχίμ Ντίας.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους παίκτες της Σενεγάλης, οι οποίοι λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν δει να μην μετράει δικό τους γκολ για φάουλ στο 90’+3’.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο προπονητής της ομάδας ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο, με αρκετούς να πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια.

Σε εκείνο το σημείο, ο Σαντιό Μανέ κάλεσε τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στο γήπεδο. Και τελικά, αυτό ακριβώς έγινε.

Το πέναλτι τελικά έγινε στο 90’+24’. Ο Μπραχίμ Ντίας επιχείρησε να σκοράρει με ένα πέναλτι «αλά Πανένκα», όμως ο Εντουάρντ Μεντί παρέμεινε όρθιος και μπλόκαρε την μπάλα, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί, η Σενεγάλη κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης και να επικρατήσει με 1-0, αποτέλεσμα που τότε της χάρισε το τρόπαιο. Ωστόσο, η μεταγενέστερη απόφαση της CAF άλλαξε την ιστορία του τελικού, δίνοντας τελικά τον τίτλο στο Μαρόκο!

Παρ’ όλα αυτά, τα «λιοντάρια» θα το… τραβήξουν όσο μπορούν. Συγκεκριμένα θα πάει στο CAS, προκειμένου να ακυρώσει την αρχική απόφαση και να παραμείνει στην κορυφή του Copa Africa.