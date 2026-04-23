Τζουντ Μπέλιγχαμ και κρίκετ μαζί; Κι όμως, αφού ο «σταρ» της Ρεάλ Μαδρίτης αγόρασε μετοχές στους Μπέρμιγχαμ Φοίνιξ!

Πολλές φορές έχουμε δει ποδοσφαιριστές να είναι «μέσα» και σε άλλα αθλήματα. Ένας από αυτούς είναι και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές την αγάπη του για το κρίκετ! Ένα σπορ που δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στη χώρα μας. Όμως, στην Αγγλία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ είχε μεγαλώσει τα πρώτα χρόνια της ζωής του στο Στούρμπιτζ, μία περιοχή λίγο έξω από το Μπέρμιγχαμ και εκεί υπήρχε η τοπική ομάδα, Μπέρμιγχαμ Φοίνιξ!

Ένα κλαμπ, που από εδώ και πέρα, θα έχει ως μέτοχο και τον μέσο της «βασίλισσας».

Κι όμως, αφού ο 22χρονος ποδοσφαιριστής αγόρασε το 1.2% των μετοχών του συλλόγου! Και μάλιστα, υπάρχει και «εξήγηση» πίσω από αυτήν την «κίνηση» του Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Jude Bellingham has 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐄𝐃 in Birmingham Phoenix, buying a 1.2% stake in the cricket franchise 🏏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



The Real Madrid star wants to 𝘨𝘪𝘷𝘦 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘤𝘬 to the city where it all started.



"I love Birmingham. I’m very grateful for what the city has done… pic.twitter.com/Ohm5NBwaen — 433 (@433) April 22, 2026

Πολλοί θα σκέφτονταν πως υπήρχε οικονομικό όφελος. Άλλοι θα έλεγαν πως ήθελε απλά να «αναβιώσει» σε έναν βαθμό τα παιδικά του χρόνια που έπαιζε ποδόσφαιρο και κρίκετ.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική. Ο ίδιος ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν έγινε γνωστή η ενασχόλησή του στους Μπέρμιγχαμ Φοίνιξ «αποκάλυψε» το «γιατί» αποφάσισε να προβεί σε αυτήν την «αγορά».

"I love cricket as well, so when I got the opportunity to get involved I didn't really think twice about it" https://t.co/k8L0rPk9NY — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 22, 2026

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ αγαπάει πολύ το μέρος όπου γεννήθηκε και ήθελε να «προσφέρει» με αυτόν τον τρόπο στον τόπο του!

Γι’ αυτό και αποφάσισε να επενδύσει ένα μέρος των χρημάτων του σε ένα άθλημα, που αν μην τι άλλο του αρέσει και πολύ, με τους Μπέρμπιγχαμ Φοίνιξ να είναι το ιδανικό «κούμπωμα» σε αυτό που ήθελε ο «σταρ» των Μαδριλένων.

Αναλυτικά, τι είπε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ:

«Είμαι πολύ ευγνώμων για όσα έχει κάνει για μένα ολόκληρη η πόλη του Μπέρμιγχαμ. Λατρεύω επίσης το κρίκετ, οπότε όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί του.

Νιώθω ότι χρωστάω κάτι στην πόλη. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο με το πόσο απασχολημένος είμαι με το ποδόσφαιρο, αλλά αν υπάρχει τρόπος να βοηθήσω, τότε θέλω να το κάνω και αυτός είναι ένας καλός τρόπος».