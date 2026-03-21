Ο Ασράφ Χακίμι θέλησε να εκφράσει τη δική του άποψη, σχετικά με όσα έγιναν με την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Συγκεκριμένα, μετά την ανατροπή του αποτελέσματος στον τελικό με τη Σενεγάλη, που έφερε το τρόπαιο στα χέρια του Μαρόκου, ο Χακίμι τόνισε πως το τρόπαιο μπορεί να αποκτηθεί μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, ενώ κάλεσε τους συμπαίκτες του να βαδίσουν και εκείνη στο ίδιο μονοπάτι.

"My mum told me to reject the AFCON trophy. I'm officially rejecting the trophy and hope my teammates do the same. We had a chance to win it but we failed to win it. That's football, sometimes you win and sometimes you lose. Senegal beat us…

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χακίμι:

«Η μητέρα μου, μου είπε να αρνηθούμε το τρόπαιο του Κόπα Αφρικα. Επίσημα δηλώνω ότι δεν δέχομαι την απονομή του τροπαίου σε εμάς, και ελπίζω και οι συμπαίκτες μου να πράξουν το ίδιο. Είχαμε την ευκαιρία μας να το κατακτήσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε.

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές νικάς, κάποιες χάνεις. Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια και άξιζε τη νίκη. Θα ήταν άδικο να χαλάσουμε τη χαρά τους μετά την σκληρή δουλειά τους στον αγωνιστικό χώρο.

Σέβομαι την απόφαση αλλά αρνούμαι επίσημα την απονομή. Δεν κερδίσαμε το τρόπαιο του 2025. Η Σενεγάλη το έκανε και την συγχαίρω για ακόμη μια φορά».