Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά τα σχολεία θα κλείσουν έξι εβδομάδες νωρίτερα στο Μεξικό, λόγω του Μουντιάλ!

Η αντίστροφη μέτρηση για το Πγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει ήδη ξεκινήσει στο Μεξικό και οι Αρχές της χώρας προχωρούν σε σημαντικές αλλαγές εν όψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την πρόωρη ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, με τα σχολεία να κλείνουν στις 5 Ιουνίου αντί για τα μέσα Ιουλίου.

Δηλαδή, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα φιλοξενηθεί από κοινού σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά.

Η απόφαση σχετίζεται τόσο με τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου όσο και με το έντονο κύμα καύσωνα που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τις εκπαιδευτικές αρχές, υπογραμμίζοντας πως το αίτημα για νωρίτερο κλείσιμο των σχολείων προήλθε και από τις τοπικές κοινότητες αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

Το Μουντιάλ θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Ιουνίου, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική στο εναρκτήριο παιχνίδι στο ιστορικό «Αζτέκα». Συνολικά, η χώρα θα φιλοξενήσει 13 αγώνες στην Πόλη του Μεξικού, την Γουαδαλαχάρα και το Μοντερέι.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η ανησυχία των Αρχών για τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται ήδη μέσα στο 2026.

Σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος έχει ξεπεράσει τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.