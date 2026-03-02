Ταϊρίς Χαλιμπέρτον και Φεράν Τόρες πρέπει να κάνουν υπομονή άλλα δύο χρόνια για να μπορέσουν να γιορτάσουν τα γενέθλιά τους.

Ως γνωστόν το ποτήρι με περιεχόμενο και στο οποίο η στάθμη βρίσκεται περίπου στα μισά του μεγέθους τους, έχει δύο «αναγνώσματα». Όπως και το νόμισμα δύο πλευρές. Το μισογεμάτο και το μισοάδειο, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με την ψυχική διάθεση όποιου κοιτάζει τη συνθήκη. Άρα για κάποιους οι Ταϊρίς Χαλιμπέρτον και Φεράν Τόρες εντάσσονται στη σφαίρα της… ατυχίας και για κάποιους άλλους σε εκείνη της τύχης. Καθώς εμπίπτουν σε ένα πλαίσιο που ξεχωρίζουν.

Κάτι παραπάνω από αναγνωρισμένοι στον τομέα τους, σούπερ σταρ θα τους έλεγε κανείς. Ο άσος και ηγέτης των Πέισερς καθώς και εκείνος της Μπαρτσελόνα έχουν σίγουρα ένα σπάνιο κοινό γνώρισμα θα έλεγε κανείς.

Από μικρά παιδιά δεν στήνονταν μπροστά σε μία κάμερα, με μία τούρτα/κέικ γενεθλίων απέναντί τους και την κλιμακωτή αύξηση των κεριών σε αυτή, ως είθισται. Ούτε ήταν συνηθισμένοι στα δώρα κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία, εκείνη που γεννήθηκαν. Εκτός αν τα… φυλούσαν κάπου οι δικοί τους και τους τα έδιναν μαζεμένα. Ο λόγος;

Το «ανήμερα των γενεθλίων» για εκείνους είναι κάθε 4 χρόνια. Χαλιμπέρτον και Φεράν Τόρες έχουν γεννηθεί στις 29 Φεβρουαρίου του 2000, άρα μπορούν να πουν στους γύρω του «έχω γενέθλια σήμερα», κάθε 4 χρόνια. Μπορούν να κεράσουν γλυκά κάθε τόσο.

Την τελευταία φορά που γιόρτασαν, έσβησαν 24 κεράκια στην τούρτα και την αμέσως επόμενη που θα το κάνουν τα κεράκια θα είναι 28. Όχι διότι κάποιους τους ξέχασε, υπάρχει απλά αυτή η ιδιομορφία.

Στην ίδια κατηγορία εμπίμπτει η μεγάλη ελπίδα του Ουζμπέκικου ποδοσφαίρου Αμπντουκοντίρ Κουσάνοφ (29/2/2004) καθώς και ο πρωταθλητής κόσμου το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας, Μπενεντίκτ Χέβεντες, ο οποίος γεννήθηκε το 1988.