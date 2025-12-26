Κι όμως, η Ίντερ Μαϊάμι βγάζει στο «σφυρί» το… γρασίδι από το γήπεδό της και το μέρος, όπου ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε το MLS Cup!

Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό! Η Ίντερ Μαϊάμι την επόμενη σεζόν «μετακομίζει» και αποφάσισε να βγάλει στο «σφυρί» ακόμα και το… γρασίδι από το Chase Stadium!

Κι όμως, η ομάδα των H.Π.Α πουλάει κομμάτια από το χλοοτάπητα. Με τις τιμές να ξεκινούν από 43 ευρώ και να φτάνουν μέχρι και τα 460!

Προφανώς και μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό γήπεδο για τον σύλλογι. Κι αυτό έχει να κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό με τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός από την ημέρα που έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι έχει προσθέσει στο «παλμαρέ» του τρία τρόπαια.

Ένα εξ αυτών είναι το MLS Cup, με την κατάκτησή του να έρχεται πριν από μερικές εβδομάδες κόντρα στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς! Σε ένα ματς, όπου κέρδισε με 3-1, με τον Λιονέλ Μέσι να έχει δύο ασίστ.

Πού ήρθε αυτό το τρόπαιο; Στο Chase Stadium! Δηλαδή στο γήπεδο, όπου ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα κέρδισε -ίσως- το σημαντικότερο τρόπαιο -μέχρι στιγμής- με την Ίντερ Μαϊάμι.

🌱🏆 Inter Miami sells the turf where Messi made history



A real piece of the championship stadium… now available to fans.



Inter Miami CF has put the turf from Chase Stadium up for sale, the venue where the club won its first MLS title and where Lionel Messi left another… pic.twitter.com/xLJtUxbksK — Saint George Insurance Brokerage Inc. (@SaintGeorgein) December 21, 2025

Ωστόσο, με την ομάδα του MLS να αλλάζει στέγη, αφού «μετακομίζει» στο Miami Freedom Park, πάει να βγάλει χρήματα από το παλιό της γήπεδο.

Ακόμα και αν αυτό επιχειρεί να το κάνει με έναν τελείως «παράδοξο» τρόπο. Ωστόσο, λίγη από τη «μαγεία» του Λιονέλ Μέσι μπορεί να τα «αλλάξει» όλα!