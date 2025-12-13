Με τον ήρωα και είδωλό τους, Λιονέλ Μέσι, νευρίασαν – πιθανότατα άθελά του – οι φαν του στην Ινδία όπου βρέθηκε τις τελευταίες ώρες ο Αρνεντινός σούπερ σταρ.

Στο… κρανίο τα πήραν οι «τρελαμένοι» με τον Λιονέλ Μέσι Ινδοί που τον περίμεναν πως και πως στη χώρα τους. Εν τέλει όμως ένιωσαν απογοήτευση, όπως φαίνεται και παρακάτω αφού το όλο εγχείρημα στέφθηκε με… αποτυχία.

Πανικός επικράτησε στην Καλκούτα της Ινδίας τις προηγούμενες ώρες, με την πόλη να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, εν τη άφιξης του Αργεντινού σούπερ σταρ. Ο Pulga που μόνο για τα τελευταία ένσημα δεν πήγε στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι κάτι που απέδειξε και έμπρακτα, λίγες μέρες αφότου πρόσθεσε ένα ακόμα πρωτάθλημα στην πλούσια τροπαιοθήκη του, ταξίδεψε στην Ινδία στο πλαίσιο του GOAT τουρ, με σκοπό να εγκαινιάσει το τεράστιο άγαλμα ύψους 21 μέτρων προς τιμήν του.

Ανάμεσα στους σταθμούς αυτού του ταξιδιού ήταν και μία επίσκεψη στο «Σολτ Λέικ» γήπεδο, η οποία όμως δεν είχε την κατάληξη που περίμεναν οι διοργανωτές.

Σύμφωνα με διάφορα Μέσα στην Ινδία, ο 38χρονος «μάγος» μπορεί να πήγε εκεί για να τον δει ο κόσμος σε μία μοναδική ίσως εμπειρία ζωής, όμως αυτό δεν συνέβη για τους περισσότερους. Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας των διοργανωτών επέτρεψαν στον Pulga να μείνει στο γήπεδο για λιγότερο από 10 λεπτά, χωρίς μάλιστα να ακουμπήσει κάποια μπάλα. Και σε όλα τα παραπάνω, μπορεί κανείς να προσθέσει το γεγονός πως οι περισσότεροι δεν τον είδαν καν αφού ήταν περικυκλωμένος από πολλά άτομα της ασφάλειας και πολιτικούς.

Η σούμα βγάζει… φιάσκο εις το πηλίκο και για το λόγο αυτό, οι δυσαρεστημένοι φαν του ξέσπασαν και εξαγριώθηκαν. Το «πάρτι» μετατράπηκε σε βανδαλιστικό θέαμα αφού «μπούκαραν» εν τέλει στο γήπεδο.

🤦What a shame! Angry Messi fans are vandalising the Salt Lake Stadium in Kolkata



Indian supporters are furious that the footballer showed up for just 10 minutes — and they couldn’t even get a proper look at him. https://t.co/dhmtCAqazz pic.twitter.com/Bfx5QjzNln — NEXTA (@nexta_tv) December 13, 2025

Ένας φαν του μάλιστα, περιέγραψε επακριβώς την κατάσταση… «Απαίσιο το γεγονός απολύτως. Ήρθε μόνο για 10 λεπτά. Όλοι οι ηγέτες και οι υπουργοί τον περικύκλωσαν. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Δεν εκτέλεσε ούτε ένα πέναλτι. Ήρθε για 10 λεπτά και έφυγε. Τόσα πολλά χρήματα, συναισθήματα και χρόνος χαμένος. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα…»