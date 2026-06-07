Σε μία συνεργασία που ξεκίνησε από τον Ηλυσιακό, για να καταλήξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, ο στενός συνεργάτης του Γιώργου Δώνη, Μάκης Αγγελίνας, μίλησε αποκλειστικά στο ole.gr και τον Μιχάλη Κεφάλα. Μία συζήτηση που είχε έντονο «άρωμα» Σαουδικής Αραβίας, με κάποιες νότες… Ελλάδας.

Συνέντευξη στον σπουδαστή του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Μιχάλη Κεφάλα

Όλοι γνωρίζουμε τον ποδοσφαιριστή και προπονητή Γιώργο Δώνη, όμως λίγοι είναι αυτοί που εστιάζουν στο «δεξί του χέρι» στους πάγκους εδώ και 24 χρόνια. Το όνομά του, Μάκης Αγγελίνας, και το έργο του δεν φωνάζει, μα μιλά στο γρασίδι.

Η… αραβική αυτή ιστορία ξεκίνησε το 2015, πριν την τεράστια επένδυση των τελευταίων χρόνων, και κορυφώνεται τώρα, στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με τα «πράσινα γεράκια». Νερά… αχαρτογράφητα για όλο το προπονητικό τιμ.

Πριν τον Δώνη; Οι Έλληνες προπονητές που έχουν βρεθεί στο Μουντιάλ! Ο Γιώργος Δώνης είναι μία… ανάσα πριν αναλάβει τη Σαουδική Αραβία και την «οδηγήσει» στο Μουντιάλ, κάνοντας ό,τι ελάχιστοι προπονητές της χώρας μας.

«Είμαστε συνολικά γύρω στα 6 – 7 χρόνια στο ποδόσφαιρο της χώρας. […] Κερδίσαμε τον σεβασμό την πρώτη φορά που ήρθαμε». Με εμπειρία σε Ελλάδα και Σαουδική Αραβία, ο Έλληνας προπονητής στάθηκε επίσης στην παρουσία του γαλανόλευκου στοιχείου εκεί, και στις διαφορές των δύο πρωταθλημάτων, δίνοντας ελάχιστα την «πρωτιά» στη Stoiximan Super League.

«Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα για έναν προπονητή να μπορέσει να προπονήσει την Εθνική ομάδα ανδρών της χώρας του». Με το μυαλό στα «πράσινα γεράκια» και την καρδιά στη «γαλανόλευκη», ο Μάκης Αγγελίνας μίλησε στο Ole.gr για το επερχόμενο Μουντιάλ με τη Σαουδική Αραβία, το πρωτάθλημα εκεί και τη σχέση του με τα μέρη μας, εκφράζοντας την αγάπη του για μία δεύτερη πατρίδα.

Credits: Intime

Εθνική Σαουδικής Αραβίας και Μουντιάλ. Πώς βιώνετε αυτή τη νέα εμπειρία του τελευταίου μήνα;

«Είναι πρώτη φορά σε Εθνική Ομάδα γενικώς για όλο το τιμ. Ήταν έξω από αυτά που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και ήταν πολύ ξαφνικό αυτό που έγινε.

Οπότε, πήγαμε κατευθείαν στα βαθιά. Τρέξαμε να δούμε κάποια παιχνίδια που έπρεπε, και αφότου ανακοινώσαμε την αποστολή, τελείωσε ουσιαστικά η δουλειά μας για τώρα. Κάναμε ό,τι έπρεπε, και τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα.

Γενικώς μια διαδικασία, που ναι μεν ήταν κουραστική, την ευχαριστηθήκαμε δε, γιατί ήταν κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ. Οπότε, μας ήρθε λίγο πιο ευχάριστα η κούραση».

Με ποια κριτήρια αξιολογήσατε τους παίκτες; Διαφέρουν από εκείνα που τους παρακολουθούσατε ως αντιπάλους;

«Ναι, και μάλιστα αυτός ήταν και ο λόγος που έπρεπε να πάμε να δούμε κάποια παιχνίδια από κοντά.

Ουσιαστικά, εμείς έχουμε ένα μειονέκτημα σε όλο αυτό. Δεν έχουμε κάνει καμία προπόνηση με την ομάδα. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε κάποιες αγωνιστικές συμπεριφορές παιχτών, που είναι λίγο πιο ιδιαίτερες. Είναι αυτό που βλέπαμε σαν αντίπαλοι.

Βλέπουμε κάποια στοιχεία τα οποία μας αρέσουν σαν προπονητές σε αυτό που θέλουμε να περάσουμε στην ομάδα. Βάση αυτού κάνουμε την επιλογή μας. Υπάρχει ήδη μία βάση στην εθνική ομάδα από κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν σε προηγούμενες διοργανώσεις που έλαβε μέρος η χώρα. Σύμφωνα με αυτή τη βάση, προσθέσαμε εμείς κάποιους επιπλέον».

Credits: Intime

Λιγότερο από ένας μήνας μένει μέχρι την πρώτη σέντρα. Τι ρόλο θα παίξουν τα επερχόμενα φιλικά στην μετάδοση της φιλοσοφίας σας στους παίκτες;

«Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να περάσουμε τη φιλοσοφία του προπονητή, γι’ αυτό και πηγαίνουμε δύο με τρεις εβδομάδες νωρίτερα, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Οπότε για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εβδομάδες. Εντάξει, υπάρχει κάποια ανοχή σε ορισμένα πράγματα, αλλά ναι».

Δύσκολος όμιλος με Ισπανία, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι. Ποιος είναι ο στόχος της Σαουδικής Αραβίας στο Μουντιάλ;

«Πάντα ο στόχος σε μια τέτοια διοργάνωση είναι να πας όσο πιο μακριά γίνεται. Δεν μπορούμε να πούμε από τώρα ότι «ξέρεις σαν Σαουδική Αραβία πρέπει να περάσεις τον επόμενο γύρο» ή οτιδήποτε.

Στην περασμένη διοργάνωση η Σαουδική Αραβία κέρδισε την Αργεντινή στο πρώτο ματς του ομίλου, κάτι το οποίο ήταν μεγάλη έκπληξη. Παρ’ όλα αυτά δεν περάσαμε στον επόμενο γύρο.

Σίγουρα ο στόχος είναι να περάσουμε τουλάχιστον στον επόμενο γύρο. Εάν τα καταφέρουμε, θα είναι για εμάς μεγάλη διάκριση».

Υπάρχει θεωρητικά και η διευκόλυνση, ότι φέτος περνάει και ο καλύτερος τρίτος.

«Ακριβώς, γι’ αυτό το λέω. Σαν χώρα πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Δεν υπάρχει το «πρέπει» να περάσουμε, αλλά πρέπει να διακριθούμε κάπως.

Μπορεί να είναι μια νίκη, μια καλή εμφάνιση. Και αυτό, με κάποιες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι αυτό που θα κάνει αισθητή την παρουσία μας. Η Σαουδική Αραβία δεν είναι «μικρή» χώρα».

Credits: Intime

Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μία τεράστια επένδυση της χώρας στο ποδόσφαιρό της. Έχετε ζήσει και την εποχή πριν από αυτή. Ποιες είναι οι διαφορές;

«Είμαστε συνολικά γύρω στα 6 – 7 χρόνια στο ποδόσφαιρο της χώρας, με κάποια διαλείμματα και έχουμε βιώσει το ποδόσφαιρο, αλλά και τη ζωή γενικότερα να αλλάζει. Έχει γίνει πιο ωραία, πιο προσιτή στον κόσμο (η χώρα).

Σαφώς έχει αλλάξει πάρα πολύ και το ποδόσφαιρο, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν έρχονται τέτοιοι ποδοσφαιριστές και προπονητές, ανεβαίνει το επίπεδο.

Κερδίσαμε τον σεβασμό την πρώτη φορά που ήρθαμε. Πλέον, όταν λένε «Ντόνις», που είναι και ο καθρέπτης του τιμ, μιλούν για κάποιον που έχει βοηθήσει να εξελιχθεί το άθλημα στη χώρα. Σαν κάποιον που βοήθησε στο «μεγάλωμα» του αραβικού ποδοσφαίρου. Και υπάρχει εξήγηση.

Έχουν μεγαλώσει πολλά παιδιά μαζί μας, με συμμετοχές στην Εθνική και μεταγραφές στις μεγάλες ομάδες. Μιλάω για τους Άραβες έτσι. Μας θεωρούν έτσι ένα μέρος του αραβικού ποδοσφαίρου».

Θεωρείτε ότι η επένδυση έχει επηρεάσει την Εθνική ομάδα;

«Βεβαίως, της έχει κάνει κακό. Όταν έρχονται πάρα πολλοί ξένοι, μειώνεται η συμμετοχή των Αράβων παικτών, οπότε είναι πιο δύσκολη και η δουλειά του ομοσπονδιακού να επιλέξει ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα. Το καταλαβαίνεις, γιατί ακόμα και οι μικρές ομάδες πλέον έχουν οκτώ ξένους.

Στο προηγούμενο Μουντιάλ, που είχαν αυτή την παρουσία, ήταν έξι οι ξένοι. Υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή, περισσότερες εμπειρίες. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός των ξένων παικτών μειώνεται και η ικανότητα της εθνικής. Έτσι πηγαίνει. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος».

Στην πρόσφατη παρουσία σας στην Αλ – Καλίτζ συνεργαστήκατε με τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πιστεύετε τους «πηγαίνει» το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας;

«Ταιριάζουν οι παίκτες, ταιριάζουν. Μπορούν να σταθούν άνετα και να παίξουν και καλό ποδόσφαιρο, όπως είχαν και πολύ καλή παρουσία και τα τρία παιδιά που φέραμε: και ο Γιώργος που ήρθε φέτος και ο Δημήτρης με τον Κώστα που ήταν από πέρυσι.

Αν ξεπεράσουν λίγο τον πρώτο μήνα με τις καιρικές συνθήκες περισσότερο, όχι για το πρωτάθλημα, εγώ θεωρώ ναι, ταιριάζουν».

Σε τι επίπεδο βρίσκεται η Saudi Pro League σε σχέση με την Stoiximan Super League;

«Υπάρχουν 3 – 4 ομάδες πάρα πολύ καλές στη χώρα. Οι ομάδες μέχρι και την 8η θέση θεωρώ ότι μπορούν να σταθούν άνετα και να διακριθούν στη Super League. Στην Ελλάδα έχει περισσότερες καλές ομάδες.

Το πρωτάθλημα εδώ δεν θα έλεγα ότι είναι εφάμιλλο, αλλά είναι σχεδόν ίδιο με το ελληνικό. Και ο λόγος είναι ότι έχει πολλούς παίκτες που έχουν παίξει σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες.

Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας έχει πλέον και κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη, να παίξουν τακτική, να είναι πιο οργανωμένοι, να κρατήσουν το σκορ. Τους αρέσει το θέαμα, και οι ξένοι παίκτες προσφέρουν αυτό το θέαμα.

Να ξέρεις ότι γενικά, αγαπούν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο εδώ στην Σαουδική Αραβία και ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια έχει αρκετό κόσμο και από τις δύο ομάδες».

Ας περάσουμε τώρα στον ομοσπονδιακό προπονητή της Σαουδικής Αραβίας. Βρίσκεστε στο πλευρό του κυρίου Δώνη τα τελευταία 24 χρόνια. Μιλήστε μας λίγο για τη συνεργασία σας.

«Δεν ξέρω αν το καταλάβει κάποιος, αλλά είναι μοναδική η επαφή που έχουμε σαν προπονητικό τιμ, ειδικά εγώ, ο Γιώργος και ο γυμναστής ο Γρηγόρης ο Γεωργίτσας που είμαστε από την αρχή μαζί που ξεκινήσαμε την προπονητική μας καριέρα. Αλλά και όλα τα παιδιά που μπήκανε μετά από 4 – 5 χρόνια. Ξέρουμε με τα μάτια, τι θέλει ο καθένας και τι θέλει ο προπονητής, γιατί η βάση είναι αυτός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.

Έχουμε και ψυχολόγο, έχουμε και έναν δικό μας φυσιολόγο. Πηγαίνουμε όλοι μαζί, έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα και είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Η συνεργασία μας ξεπερνάει τα βασικά ενός προπονητικού τιμ. Είμαστε φίλοι και καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό βοηθάει».

Είναι η Εθνική Ελλάδος ένα όνειρο;

«Να σου πω την αλήθεια ποιος προπονητής δεν θέλει να είναι ομοσπονδιακός στην εθνική της χώρας του.

Και με τις συζητήσεις που έχουμε με τον Γιώργο (Δώνη), θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα για έναν προπονητή να μπορέσει να προπονήσει την Εθνική ομάδα ανδρών της χώρας του.

Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάμε στην Εθνική ομάδα ανδρών. Για αυτό και λέω ότι καμιά φορά είναι πολύ μεγάλη διάκριση για μας που μια ξένη χώρα μας επιλέγει για να την εκπροσωπήσουμε, και στο Μουντιάλ αλλά και στις επόμενες διοργανώσεις.

Ναι, είναι στόχος η Εθνική Ελλάδος. Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το πετύχουμε».

Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε «Σαουδική Αραβία»;

«Την αισθανόμαστε σαν δεύτερη χώρα μας. Έχουμε πάει σε ομάδες που εκπροσωπούν όλα τα μεγέθη του ποδοσφαίρου.

Επειδή, λίγο πολύ, έχουμε δει τα πάντα, αισθανόμαστε ότι την ξέρουμε πολύ καλά πλέον. Επίσης, σαν χώρα και σαν νοοτροπία την νιώθουμε πολύ ζεστά. Δηλαδή, όταν ερχόμαστε εδώ θεωρούμε ότι ερχόμαστε στο δεύτερο σπίτι μας».