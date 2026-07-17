Ο Λέο Μάτος μίλησε στους Betarades, για την επιστροφή του στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ εξηγώντας όλους τους λόγους που έφεραν την πρόσληψη του Αλέσιο Λίσι.

Δηλώσεις στον Διονύση Καλαϊζή

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μία νέα εποχή, μετά την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι αρκετές. Μία εξ αυτών είναι και η προσθήκη του Λέο Μάτος, που ανέλαβε χρέη: Τεχνικού Διευθυντή.

H Ντιναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλός μας στον 2ο προκριματικό γύρο του #UΕL! #PAOK #NewEra pic.twitter.com/C2d4M0KSrM — PAOK FC (@PAOK_FC) July 16, 2026

Μαζί με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια είναι οι δύο άνθρωποι που «τρέχουν» τον σχεδιασμό του «Δικεφάλου του Βορρά» και έχουν κάνει τις πρώτες τους κινήσεις.

Ο Λέο Μάτος φώναξε «παρών» στην εκδήλωση της Stoiximan Super League για την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος.

Γι’ αυτό και οι Betarades είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν μαζί του, για το νέο ξεκίνημα που κάνει στην καριέρα του.

Ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής «αποκάλυψε» τα όσα τον έκαναν να πει το «ναι» στον ΠΑΟΚ, το «γιατί» ήταν ο Αλέσιο Λίσι ο «εκλεκτός» για τον ασπρόμαυρο πάγκο, ενώ αναφέρθηκε και στις νέες μεταγραφές του «Δικεφάλου του Βορρά».

Σε μία μικρή συζήτηση, αλλά που ήταν αρκετή, ώστε να απαντηθούν μερικά «ερωτηματικά» που είχαν έρθει από την επιστροφή του στην Ελλάδα.

«Δεν μπορούσα να αρνηθώ την πρόταση του ΠΑΟΚ»

-Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, πώς είναι οι πρώτες σας μέρες;

«Είμαι πολύ χαρούμενος, φυσικά, που επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη, στον σύλλογο όπου έζησα μερικές από τις καλύτερες στιγμές της αθλητικής μου ζωής. Χτίσαμε μαζί μια σπουδαία ιστορία και ελπίζω να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες για τον σύλλογο.

-Τι σας έκανε να πείτε το «ναι» για την επιστροφή σας στον ΠΑΟΚ;

«Η σχέση μου με τον σύλλογο και με τους ανθρώπους εδώ είναι εξαιρετική. Ζήσαμε πάρα πολλά μαζί. Σίγουρα ήμουν πολύ καλά προσαρμοσμένος στο Ρίο. Είναι η πόλη όπου γεννήθηκα. Η Βάσκο ντα Γκάμα είναι ο σύλλογος στον οποίο εργάστηκα για έξι χρόνια: τρία χρόνια ως ποδοσφαιριστής και τα τρία προηγούμενα ως τεχνικός διευθυντής. Μου άνοιξαν την πόρτα για να επιστρέψω στη χώρα μου και τους είμαι πραγματικά ευγνώμων για όλα όσα έκαναν για μένα. Όμως, την πρόταση του ΠΑΟΚ δεν μπορούσα να την αρνηθώ.

Η επιστροφή σε αυτή την πόλη και σε αυτόν τον σύλλογο, που αγαπώ, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για τη ζωή μου. Ελπίζω στο τέλος της σεζόν να έχουμε πολλές νίκες μαζί με όλους όσοι εργάζονται στην ομάδα και να κατακτήσουμε τρόπαια».

«Γι’ αυτό διαλέξαμε τον Λίσι μαζί με τον Βιεϊρίνια»

–Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποχώρησε και ο Αλέσιο Λίσι είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Πώς εξελίσσεται η προετοιμασία;

«Όσον αφορά τον Αλέσιο, είναι ένας ταλαντούχος προπονητής. Μαζί με τον Βιεϊρίνια επιλέξαμε με μεγάλη προσοχή τον νέο προπονητή του συλλόγου. Χρειαζόμασταν κάποιον με ταλέντο, που να βλέπει τον ΠΑΟΚ ως τη μεγάλη ευκαιρία της ζωής του για να εξελιχθεί στην καριέρα του.

Γι’ αυτό καταλήξαμε μαζί στην επιλογή του Αλέσιο. Πιστεύω ότι μπορεί να κάνει εξαιρετική δουλειά στον ΠΑΟΚ και να γίνει μέρος αυτής της όμορφης ιστορίας του συλλόγου. Το μέλλον θα δείξει».

«Κάναμε προσεκτική επιλογή στις μεταγραφές»

-Την επόμενη εβδομάδα έχετε ευρωπαϊκό ματς. Τι μπορούμε να περιμένουμε όσον αφορά τις μεταγραφές, αλλά και την ομάδα;

«Όσον αφορά τις μεταγραφές, αποκτήσαμε κάποιους ποδοσφαιριστές που πιστεύουμε ότι μπορούν να προσφέρουν πολλά στον σύλλογο. Κάναμε προσεκτική επιλογή, φιλτράραμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και καταλήξαμε σε αυτά τα ονόματα.

Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο μέσα στον σύλλογο. Ελπίζω να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και να δείξουν το ταλέντο τους.

Όσον αφορά τον αντίπαλό μας, δεν έχω κάποια προτίμηση ούτε για τη μία ούτε για την άλλη ομάδα. Περιμένω απλώς το τελικό αποτέλεσμα, ώστε να γνωρίζουμε ποιον θα αντιμετωπίσουμε».