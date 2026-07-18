Η «βόμβα» έσκασε, με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ να μιλάει στο Ole, μονάχα λίγες ώρες, μετά την επίσημη μεταγραφή του στον Άρη!

Δηλώσεις στον Μάνο Φυρογένη

Η μεγάλη «βόμβα» είναι γεγονός για τον Άρη. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ «πάτησε» Ελλάδα και είναι και με τη… βούλα στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη!

Σε μία μεταγραφή που προκάλεσε πολύ «θόρυβο», καθώς μιλάμε για έναν παίκτη, που μέχρι και την περσινή σεζόν έπαιζε στο NBA.

Μερικά από τα «πεπραγμένα» του είναι οι 219 αγώνες στην κανονική διάρκεια του «μαγικού κόσμου», τα τεράστια συμβόλαια, σε διάρκεια και χρήματα, αλλά και οι πάμπολες διακρίσεις σε κολεγιακό επίπεδο.

Κι όλα αυτά, ενώ είναι σε μία εξαιρετική ηλικία, καθώς οδεύει προς το 26ο έτος της ζωής του. Ο Άρης γνώριζε πως η περίπτωσή του ήταν εξαιρετικά δύσκολα, αλλά δούλεψε με μεθοδικότητα, υπομονή και στο τέλος άκουσε το πολυπόθητο «ναι»!

Λίγες ώρες, μετά τη μεταγραφή του στους «κίτρινους» το Ole.gr μπόρεσε να μιλήσει μαζί του, για το νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

Η στρατηγική που έγινε πλεονέκτημα για τον Άρη στην απόκτηση του Ρόμπινσον-Ερλ Μία πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Άρης της νέας εποχής. κι αυτό διότι χειρίστηκε εξαιρετικά την υπόθεση του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ.

«Μετά τις συζητήσεις με Ζήση και Σπανούλη ένιωσα πως ήταν η σωστή επιλογή»

Προφανώς, μία τέτοια μεταγραφή «γεννάει» αμέσως και πολλά… ερωτηματικά. Όμως, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ εξήγησε πως οι συζητήσεις με τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά και τον Νίκο Ζήση έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

«Είχα την τύχη να προσελκύσω το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων που εκτιμώ ιδιαίτερα μέσα στη χρονιά και είμαι πραγματικά ευγνώμων για κάθε ευκαιρία που παρουσιάστηκε. Ωστόσο, μετά τις συζητήσεις μου με τον κόουτς Σπανούλη και τον General Manager, ένιωσα ότι αυτή ήταν η σωστή επιλογή για μένα».

«Δεν με κέρδισε μόνο το μπάσκετ»

Ένας από τους παράγοντες που ήταν «καταλύτες» στην επιλογή του Αμερικανού φόργουροντ ήταν και τα όσα μπορεί να του προσφέρει ο Άρης.

Οι άνθρωποι γύρο από το κλαμπ, η πόλη, αλλά και η ιστορία των «κίτρινων» δεν πέρασαν καθόλου απαρατήρητα από το… μικροσκόπιό του.

«Αυτό που με κέρδισε δεν ήταν μόνο το μπάσκετ. Ήταν οι άνθρωποι, το όραμα του συλλόγου και η κουλτούρα που έχουν δημιουργήσει και συνεχίζουν να χτίζουν. Παράλληλα, γνωρίζω ότι θα νιώσω μια πραγματική σύνδεση με την πόλη, τη σπουδαία ιστορία της και το πάθος των φιλάθλων του Άρη. Για μένα, το πιο σημαντικό ήταν να βρεθώ σε ένα περιβάλλον όπου θα μπορώ να συνεχίσω να εξελίσσομαι, να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο και να βοηθήσω την ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους της».

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος»

Στο τέλος της μικρής συζήτησης μαζί του, ο πρώην NBAer θέλησε να αφήσει ένα μήνυμα, για όσα θα έρθουν στη συνέχεια, τονίζοντας πως μεγαλύτερός του στόχος είναι να βοηθήσει τους Θεσσαλονικείς, αλλά και να «κερδίσει» τους συμπαίκτες του!

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που αποτελώ πλέον μέλος του Άρη. Από εδώ και πέρα, η προτεραιότητά μου είναι να κερδίσω την εμπιστοσύνη των συμπαικτών μου και να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει».