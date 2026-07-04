Ο Ελμίν Ράστοντερ αποτελεί ένα από τα τελευταία μεταγραφικά «χτυπήματα» του Παναθηναϊκού. Γι’ αυτό το Ole.gr φέρνει τον πρώην προπονητή του, Γκόραν Ίβελ, ώστε να μας δώσει μία πρώτη «γεύση», για το τι να περιμένουμε!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στο μεταγραφικό «παζάρι». Κλείνει τη μία υπόθεση μετά την άλλη και έχει προσθέσει αρκετούς παίκτες στο ρόστερ του.

Ένας εξ αυτών είναι και ο Ελμίν Ράστοντερ. Ο επιθετικός από τη Βόρεια Μακεδονία είχε μία εξαιρετική σεζόν, με τα χρώματα της Τουν.

Σκόραρε πολλά γκολ, βγήκε πρώτος σκορ για την ομάδα του και «έζησε» το όνειρο από τη δεύτερη κατηγορία, μέχρι και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τα όσα έκανε λειτούργησαν ως: «γέφυρα», για να έρθει η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Σε μία αρκετά δαπανηρή κίνηση, καθώς οι «πράσινοι» έβγαλαν από τα ταμεία τους 4.000.000 ευρώ!

Η οφθαλμολογική εξέταση που «εκτόξευσε» την καριέρα του Ράστοντερ & το «παραμύθι» που έζησε με την Τουν Ο Ελμίν Ράστοντερ είναι μία… ανάσα από το να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ένας ποδοσφαιριστής που η καριέρα του «εκτοξεύτηκε» μετά από μία οφθαλμολογική εξέταση!

Πριν έρθει η πρώτη «γεύση» στο γήπεδο το Ole.gr αποφάσισε να μάθει λίγα παραπάνω πράγματα για τον 24χρονο επιθετικό.

Γι’ αυτό και επικοινώνησε με τον Γκόραν Ίβελ. Έναν προπονητή που συνεργάστηκε με μεγάλη επιτυχία μαζί του στις ακαδημίες της Γκρασχόπερς.

Ο Κροάτης τεχνικός είναι «υπεύθυνος» για το πρώτο μεγάλο «μπαμ» του Ελμίν Ράστοντερ, αφού μαζί είχαν μία πορεία με πολλά γκολ.

Το τι μπορεί να «προσφέρει» στον Παναθηναϊκό, πού χρειάζεται βελτίωση, το ποιο μπορεί να είναι το «επόμενο βήμα» ήταν μερικά από τα ερωτήματα που «έπεσαν» στο τραπέζι!

Σε μία απολαυστική συζήτηση που ο Γκόραν Ίβελ δίνει μία καλύτερη ευκαιρία, ώστε να «γνωρίσουμε» περισσότερο ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα των «πρασίνων».

«Η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό ‘λέει’ πολλά»

-Τον γνωρίζετε από μικρή ηλικία. Πιστεύατε ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο;

«Ο Ελμίν εντάχθηκε στην Γκρασχόπερς το 2018 από τη συνεργαζόμενη ομάδα Rapperswil Jona. Είδα τις δυνατότητές του από την πρώτη στιγμή, τις οποίες αξιοποιεί όλο και περισσότερο χάρη στη διάθεσή του να μαθαίνει και να εξελίσσεται».

-Τι «διαφορετικό» βλέπετε πλέον από εκείνον; Υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να βελτιώσει;

«Παρόλο που είχε πάντα εξαιρετικά χαρακτηριστικά ως παίκτης, έχει βελτιωθεί ακόμη περισσότερο σωματικά και προσαρμόστηκε γρήγορα και πολύ καλά στο ανδρικό ποδόσφαιρο. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, κατάφερε να ξεχωρίσει και να καθιερωθεί. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Η μεταγραφή αυτή ‘λέει’ πολλά γι’ αυτόν, γιατί δείχνει ότι μπορεί να μαθαίνει νέα πράγματα, ενώ το υψηλότερο επίπεδο θα τον κάνει αυτόματα ακόμα καλύτερο».

-Πώς είναι σαν άνθρωπος εκτός γηπέδου, είναι εύκολο να συνεργάζεται κάποιoς μαζί του;

«Ο Ελμίν έχει μια εξαιρετική οικογένεια που τον στηρίζει. Η συνεργασία μαζί του ήταν πάντα εύκολη. Είναι ομαδικός παίκτης, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από αυτό».

«Δικαιολογημένα κοστίζει ακριβά»

-Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό, για το αποκτήσατε. Περιμένατε ότι θα έρθει μία τέτοια μεταγραφή;

«Η μεταγραφή του δικαιολογημένα κοστίζει ακριβά, καθώς διαθέτει πολλά ποιοτικά στοιχεία και αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό. Θα έχει μεγάλη στήριξη χάρη σε αυτό το υπέροχο κοινό, και θα το ανταποδώσει με γκολ και ασίστ».

-Θεωρείται ήταν μία καλή επιλογή για τον Ελμίν Ράστοντερ να πάει στον Παναθηναϊκό;

«Ναι, σίγουρα. Το βλέπω ως ένα πολύ καλό βήμα για εκείνον, όπου μπορεί να αποκτήσει εμπειρίες και στη συνέχεια να μετακινηθεί σε ένα από τα Top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης».

«Ταριάζει στο γερμανικό ή στο αγγλικό πρωτάθλημα»

-Τι περιμένετε από εκείνον τα επόμενα χρόνια, υπάρχει κάποιο πρωτάθλημα που του ταιριάζει;

«Όπως είπα και πριν, τον βλέπω στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα. Με βάση το προφίλ του, θεωρώ ότι είναι παίκτης που ταιριάζει στο γερμανικό ή το αγγλικό πρωτάθλημα».