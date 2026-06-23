Ο Ρουντ Κνολ αποτελεί το νέο «κομμάτι» στο μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr και μιλά για την Εθνική Ολλανδίας, τον Φερνάντο Σάντος και την Ελλάδα.

Συνέντευξη στον Τάσο Φαραό

Το μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr πλησιάζει προς το φινάλε του, με τον Ρουντ Κνολ να αποτελεί ένα από τα τελευταία «κομμάτια» του παζλ.

Ο Ολλανδός, άλλοτε κεντρικός αμυντικός, αγωνίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του εντός συνόρων, με μία και μοναδική εξαίρεση. Τη σεζόν 2007-08, ήρθε στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Εκείνη τη χρονιά, βρέθηκε υπό τις οδηγίες του Φερνάντο Σάντος, τον οποίο εκθείασε, όπως άλλωστε και τη ζωή στην Ελλάδα.

Παράλληλα, μιλώντας στο Ole.gr, ο Ρουντ Κνολ μίλησε για την Εθνική Ολλανδίας και τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Ο Ολλανδός αναφέρεται παίκτες που έχει ξεχωρίσει και εκφράζει την πεποίθηση ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρα του μπορεί να φτάσει αρκετά μακριά.

Credits: Eurokinissi

«Ταβάνι τα ημιτελικά»

-Υπάρχει ακόμα το ποδόσφαιρο στη ζωή σου;

«Αρχικά, η ζωή μου είναι αρκετά καλά αυτήν περίοδο, έχω οικογένεια με δύο μικρά αγόρια.

Αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι στο ποδόσφαιρο, αλλά έχω δουλέψει στο παρελθόν σε τμήματα υποδομής, αλλά και με επαγγελματίες παίκτες ως προπονητής.

Αυτόν τον καιρό αναζητώ μια νέα εργασιακή ευκαιρία στον χώρο του αθλήματος.

Αν υπάρξει μια καλή ευκαιρία με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, θα ήθελα πολύ να δουλέψω σε μια ομάδα είτε ως βοηθός, είτε ως πρώτος προπονητής. Ή ακόμα και να εργαστώ ως σκάουτερ για ομάδες».

-Μέχρι πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει η Εθνική Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο;

«Πιστεύω ότι το ταβάνι θα είναι τα ημιτελικά.

Η Ολλανδία έχει παίκτες από κορυφαίες διεθνείς ομάδες, οπότε μιλάμε για ποδοσφαιριστές υψηλής ποιότητας.

Αλλά για να κερδίσεις ένα τουρνουά χρειάζεσαι φιλοδοξία και στρατηγική, όπως και τη μέγιστη δυνατή ομαδική απόδοση. Ενώ παράλληλα, φυσικά, πρέπει να έχεις και την τύχη με το μέρος σου».

Credits: Eurokinissi

-Ποιον παίκτη της Ολλανδίας θα χαρακτήριζες ως το μεγαλύτερο «όπλο» της;

«Πιστεύω ότι ο Φρένκι ντε Γιονγκ θα είναι παίκτης-κλειδί για την Ολλανδία. Ενώ το μεγαλύτερο ταλέντο είναι αδιαμφισβήτητα ο Σάμερβιλ, ο οποίος είναι νέος στην ομάδα».

-Ποια θεωρείς ως την καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Ολλανδίας;

«Για εμένα σίγουρα εκείνη του 1988. Θαύμαζα πραγματικά εκείνο το σύνολο. Η ομάδα εκείνης της περιόδου ήταν ξεχωριστή, δίχως αμφιβολία, με τους Κούμαν, Φαν Μπάστεν, Γκούλιτ. Σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, που κατέκτησαν άλλωστε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα».

Credits: Eurokinissi

«Ο Σάντος προστάτευε την ομάδα και τους παίκτες»

-Στον ΠΑΟΚ συνεργάστηκες με τον Φερνάντο Σάντος, έναν πολύ πετυχημένο προπονητή σε Ελλάδα και Πορτογαλία. Ποιο στοιχείο θεωρείς ότι τον κάνει να ξεχωρίζει;

«Ο Σάντος ήταν ένας πραγματικά καλός διαχειριστής προσωπικοτήτων, ήξερε πώς να παίρνει το καλύτερο από τους παίκτες του. Είχε την ικανότητα να δημιουργεί μια ομάδα υψηλού επιπέδου με τους παίκτες και το επιτελείο του. Είχε ξεκάθαρο όραμα και στυλ παιχνιδιού. Πάντα προστάτευε και βοηθούσε την ομάδα και τους παίκτες ώστε να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό».

-Ποια είναι η καλύτερη ανάμνησή σου από το πέρασμα στην Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ;

«Είχα πολλές, αλλά για μένα το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν μια σπουδαία ανάμνηση. Ήταν ένα γεμάτο γήπεδο, με καταπληκτικούς παίκτες και φιλάθλους, και ένα καλό αποτέλεσμα.

Επίσης, λάτρευα τη ζωή στην Ελλάδα και τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, πέρασα υπέροχα!».