Ο Φεντερίκο Παστορέλο, ατζέντης του Στέφαν ντε Φράι, μιλά στο Ole.gr για την απόφαση του έμπειρου αμυντικού να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό.

Ο Στέφαν ντε Φράι αποχαιρέτησε την Ίντερ και από τη Δευτέρα (30/06) αποτελεί επισήμως ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Μετά από 12 χρόνια συνολικά στη Serie A, οκτώ εκ των οποίων στην Ίντερ (2018-26) και άλλα τέσσερα στη Λάτσιο (2014-18), ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός αναζήτησε ένα νέο κεφάλαιο. Οι «πράσινοι», λοιπόν, παρουσίασαν ένα πλάνο που τον έπεισε.

Ο ατζέντης του 34χρονου στόπερ, Φεντερίκο Παστορέλο, μίλησε στο Ole.gr για την απόφαση του ποδοσφαιριστή του να φορέσει τη φανέλα του «τριφυλλιού».

«Ήθελε να αποκτήσει μία νέα εμπειρία εκτός Ιταλίας μετά από τόσα χρόνια. Δεν έβλεπε τον εαυτό του σε άλλη ομάδα εκεί», εξήγησε στο αρχικό του σχόλιο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο ιταλικό πρωτάθλημα, ο Στέφαν ντε Φράι συνέλεξε πληθώρα τίτλων. Πέρα από ένα Σούπερ Καπ με τη Λάτσιο, κατέκτησε ισάριθμα και με την Ίντερ. Παράλληλα, με τη φανέλα των «νερατζούρι» έγινε τρεις φορές κάτοχος της Serie A, κατακτώντας ταυτόχρονα και τον ίδιο αριθμό Κυπέλλων Ιταλίας.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός προσέφερε αυτό το καινούργιο μονοπάτι που έψαχνε ο Ολλανδός. Άλλωστε, όπως ανέφερε ο Φεντερίκο Παστορέλο στο Ole.gr, οι «πράσινοι» ήταν πάντα μεταξύ των πιθανών προορισμών του. «Η ιδέα του Παναθηναϊκού ήταν πάντοτε μεταξύ των πιθανών προορισμών για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του».

Στην τελική του απόφαση, ωστόσο, φαίνεται πως διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο και ορισμένες συζητήσεις που είχε ο ντε Φράι με συμπαίκτες του. «Ορισμένοι από τους συμπαίκτες του μίλησαν με πολύ καλά λόγια για τον σύλλογο και την πόλη, αλλά και για το ελληνικό πρωτάθλημα, γενικότερα».

Φυσικά, ο ντε Φράι φαίνεται πως «πρόλαβε» να έρθει σε επικοινωνία, ήδη πριν την έλευσή του στην Ελλάδα, με ορισμένους από τους νέους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό.

«Μίλησε με κάποιους από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, όπως ο Ντάβιντε Καλάμπρια», τόνισε ο Φεντερίκο Παστορέλο.