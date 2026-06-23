Ο ΠΑΟΚ μπήκε σε μία νέα εποχή, με τον Αλέσιο Λίσι να είναι και με τη… βούλα προπονητής του. Γι’ αυτό ο πρώην συνεργάτης του, Mιγκέλ Άνχελ Βιαγιαφάινα, μάς δίνει μία πρώτη «γεύση» από το τι να περιμένουμε!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είπε «αντίο» από τον ΠΑΟΚ, για δεύτερη φορά, και έπειτα από μία θητεία πέντε ετών. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν έμεινε με… σταυρωμένα χέρια και λίγες ώρες, μετά το επίσημο «διαζύγιο», ανακοίνωσε και τον νέο προπονητή του.

Ο «κλήρος» ήταν για τον Αλέσιο Λίσι, που μετά από 15 χρόνια παρουσίας στην Ισπανία, έρχεται στα μέρη μας.

Μπορεί να μιλάμε για έναν αρκετά νεαρό τεχνικό, καθώς διανύει μονάχα το 40ό έτος της ηλικίας του, αλλά «φέρνει» μαζί του και αρκετή εμπειρία από την ιβηρική χερσόνησο.

Το Ole.gr ώστε να πάρει μία «γεύση» από τα όσα θα δούμε τον επόμενο καιρό συνομίλησε μαζί με έναν πρώην συνεργάτη του, που η γνωριμία τους γυρνάει πολλά χρόνια πίσω.

Μαζί με τον Μιγκέλ Άνχελ Βιγιαφάινα είχαν συνυπάρξει στα τμήματα υποδομής της Λεβάντε, σε μία από τις πρώτες δουλειές του Αλέσιο Λίσι, όπου ήταν και βοηθός προπονητή.

Ο νυν τεχνικός του ΠΑΟΚ πέρασε από το «μικροσκόπιο» του πρώην συνεργάτη του, που μίλησε με εξαιρετικά λόγια για εκείνον.

Σε μία συζήτηση που ο Μιγκέλ Άχνελ Βιγιαφάινα μάς «προϊδέασε» για όσα να περιμένουμε και εξήγησε γιατί οι Θεσσαλονικείς έκαναν μία «εξαιρετική επιλογή»!

«Ξεχωρίζει με την προσαρμοστικότητά του»

-Πώς προέκυψε η συνεργασίας σας, τι «ξεχωρίσατε» στον Αλέσιο Λίσι;

«Ήρθε στην ομάδα μου ως ασκούμενος μέσω μιας υποτροφίας σπουδών. Ήταν νέος, αλλά ήδη καλά προετοιμασμένος, με εργατικότητα και φιλοδοξία να εξελιχθεί και να βελτιωθεί. Κέρδισε την ευκαιρία με τη δουλειά του και την αξιοποίησε στο έπακρο».

-Τι να περιμένουμε από τον Αλέσιο Λίσι, τι τον κάνει να είναι «διαφορετικός» απ’ τους άλλους προπονητές;

«Είναι ένας προπονητής με πολλές αρετές και ικανότητες. Αυτό που θα ξεχώριζα είναι η προσαρμοστικότητά του στο περιβάλλον όπου βρίσκεται μπορεί να χτίσει μια διαφορετική ομάδα ανάλογα με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Παράλληλα, διαθέτει μεγάλη ικανότητα στο να βελτιώνει και να αναδεικνύει τους ποδοσφαιριστές του».

«Έχει όλα τα χαρακτηριστικά, για μία ομάδα με φιλόδοξο project»

-Παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει αρκετές εμπειρίες. Πώς αξιολογείται το έργο του τα τελευταία χρόνια;

«Είναι ένας προπονητής με μεγάλες προοπτικές. Έχει ανεβάσει σταδιακά το επίπεδο απαιτήσεων, πετυχαίνοντας τους στόχους του. Παρότι είναι νέος, έχει ήδη δύο θητείες στην πρώτη κατηγορία, ενώ στη δεύτερη κατηγορία έφτασε κοντά στην άνοδο μιας ομάδας που πάλευε για την παραμονή της».

-Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μία «νέα εποχή», μετά την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου, θεωρείτε ότι ο Αλέσιο Λίσι ήταν η ιδανική επιλογή;

«Πιστεύω ότι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητά μια ομάδα για να χτίσει ένα φιλόδοξο project. Είναι νέος, έχει φιλοδοξία, είναι ικανός και διαθέτει έντονο αίσθημα ταύτισης με τους συλλόγους στους οποίους εργάζεται. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι ικανοποιημένος, γιατί αποκτά έναν προπονητή με παρόν αλλά και μέλλον».

«Εξαιρετική επιλογή για τον ΠΑΟΚ»

-Πώς είναι σαν προπονητής; Προσαρμόζεται στον αντίπαλό του ή έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού;

«Έχει τις τακτικές του προτιμήσεις, όμως δεν είναι άκαμπτος ως προς το σύστημα. Προσαρμόζει το αγωνιστικό μοντέλο της ομάδας σε τακτικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση από τους ποδοσφαιριστές του».

-Πώς είναι σαν άνθρωπος εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου;

«Το πάθος του και η προσήλωσή του στη λεπτομέρεια τον κάνουν να αφιερώνει αμέτρητες ώρες στη δουλειά του. Εκτός ποδοσφαίρου είναι οικογενειάρχης, ταπεινός και προσιτός άνθρωπος. Μόνο ο ίδιος γνωρίζει πόσο έχει δουλέψει και πόσα έχει θυσιάσει για να φτάσει στην ελίτ. Ο ΠΑΟΚ έκανε εξαιρετική επιλογή με την πρόσληψή του — απέκτησε έναν σπουδαίο επαγγελματία και έναν ακόμη καλύτερο άνθρωπο».