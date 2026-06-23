Η Κολομβία είναι το επόμενο κομμάτι του «παζλ» από το μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr. Γι’ αυτό και ο Φελίπε Πάρντο φωνάζει «παρών», μέσα από μία απολαυστική συνέντευξη που μίλησε για όλους και για όλα!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Τελευταίες ώρες για το μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με την Κολομβία να φωνάζει «παρών», μέσω ενός πολύ αγαπητού προσώπου για τον Ολυμπιακό.

Στα 35 του ο Φελίπε Πάρντο είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά μας, αλλά ποτέ δεν ξεχνάει τα όσα έζησε στα μέρη μας.

Μπορεί το 2015 να ήρθε με τη μορφή δανεισμού στον Πειραιά, αλλά μετέπειτα ήρθε και η μεταγραφή του, με τον Κολομβιανό εξτρέμ να «γράφει» συνολικά 77 «ερυθρόλευκες» εμφανίσεις.

Τα χρόνια πέρασαν και πλέον είναι στη «δύση» της καριέρας του, όμως, στους περισσότερους φίλους του Ολυμπιακού, έχει μείνει ως: ο άνθρωπος των μεγάλων βραδιών στην Ευρώπη.

Ήταν «πρωταγωνιστής» στο πρώτο «διπλό» του Ολυμπιακού στο Emirates, «παρών» με δύο γκολ από τον πάγκο κόντρα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ξανά γκολ απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αν και δεν είχε έρθει η νίκη.

Ο Φελίπε Πάρντο «ξετύλιξε» το…. κουβάρι των αναμνήσεων και μίλησε για όλες αυτές τις μεγάλες βραδιές στο Champions League.

Ωστόσο, η συζήτηση μαζί του δεν σταμάτησε εκεί, αφού «πρωταγωνιστούν» τα λόγια του για την εθνική Κολομβίας, την αγάπη του για τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και τα όσα έζησε στην Ελλάδα.

«Η Κολομβία είναι έτοιμη να πετύχει κάτι σπουδαίο»

-Θεωρείτε ότι η Κολομβία μπορεί να πετύχει κάτι σπουδαίο στη φετινή διοργάνωση;

«Πιστεύω ότι η Κολομβία είχε πάντα ταλέντο και σημαντικούς παίκτες, αλλά τα τελευταία χρόνια η ομάδα έχει αποκτήσει επίσης εμπειρία και νοοτροπία. Νιώθω ότι αυτό το σύνολο έχει την ικανότητα να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε και να κάνει αυτό το επόμενο βήμα που όλοι περιμένουμε. Σε ένα Μουντιάλ οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, αλλά βλέπω την Κολομβία έτοιμη να πετύχει κάτι σπουδαίο».

-Είναι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή να παίξει με την εθνική του;

«Υπάρχουν πολλές ξεχωριστές στιγμές, αλλά πάντα θυμάμαι με περηφάνια κάθε φορά που φόρεσα τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Το να ακούς τον εθνικό ύμνο και να εκπροσωπείς τη χώρα σου είναι κάτι μοναδικό. Ως φίλαθλος, θυμάμαι επίσης τις μεγάλες στιγμές της Κολομβίας στα Μουντιάλ, γιατί ένωσαν ολόκληρη τη χώρα».

«Τα φαβορί του Μουντιάλ»

-Ποιες ομάδες θεωρείτε ότι είναι τα φαβορί για τη διοργάνωση;

«Υπάρχουν πάντα φαβορί όπως η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Γαλλία ή η Γερμανία, λόγω της ιστορίας τους και των σπουδαίων παικτών τους. Όμως, σε ένα Μουντιάλ υπάρχουν πάντα και εκπλήξεις. Πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ανταγωνιστικές ομάδες και πολύ υψηλό επίπεδο συνολικά».

«Όταν άκουσα το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού ήμουν χαρούμενος»

-Πώς νιώσατε, όταν ακούσατε για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού;

«Όταν άκουσα για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ήμουν πολύ χαρούμενος και γεμάτος κίνητρο. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, με μεγάλη ιστορία και απίστευτους φιλάθλους. Ήξερα ότι ήταν μια σημαντική ευκαιρία για να εξελιχθώ ως παίκτης, να ζήσω μια διαφορετική εμπειρία στην Ευρώπη και να αφήσω το αποτύπωμά μου στην ιστορία του συλλόγου σε διεθνείς και εγχώριες διοργανώσεις».

-Μετά από μία σεζόν με αρκετά γκολ, ήρθε ο δανεισμός σας. Ήταν κάτι που θέλατε ο ίδιος;

«Η πρώτη μου σεζόν ήταν θετική και έμαθα πολλά. Στη συνέχεια, ο δανεισμός ήταν μέρος του ποδοσφαίρου και των αποφάσεων που παίρνονται μέσα σε μια καριέρα. Το είδα ως μια ευκαιρία να συνεχίσω να αγωνίζομαι, να αποκτήσω εμπειρία και να συνεχίσω να εξελίσσομαι επαγγελματικά».

«Για πάντα στη μνήμη μου τα ματς με Σπόρτινγκ και Άρσεναλ»

-Ποια βραδιά ξεχωρίζετε με τη φανέλα του Ολυμπιακού;

«Ήταν πολύ ξεχωριστές βραδιές, αλλά θυμάμαι ιδιαίτερα τα παιχνίδια απέναντι στην Άρσεναλ και τη Σπόρτινγκ, γιατί είναι αγώνες που δεν ξεχνούν οι φίλαθλοι, και φυσικά, και εγώ. Το να παίζεις τέτοιου είδους παιχνίδια στην Ευρώπη, με αυτή την ατμόσφαιρα και με μια τόσο μεγάλη εξέδρα όπως του Ολυμπιακού, είναι κάτι απίστευτο για κάθε ποδοσφαιριστή».

-Υπάρχει κάποια στιγμή που θυμάστε ιδιαίτερα από την πορεία σας στον Ολυμπιακό;

«Νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν πως εκπροσώπησα έναν τόσο μεγάλο σύλλογο και έζησα σημαντικές στιγμές μαζί με τον κόσμο. Έμαθα πάρα πολλά τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου και κρατώ πολύ ξεχωριστές αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο».

-Μέχρι και σήμερα λαμβάνετε την αγάπη του κόσμου. Πώς αισθάνεστε για αυτό;

«Είναι κάτι πολύ όμορφο και το εκτιμώ βαθιά. Όταν ο κόσμος συνεχίζει να σε θυμάται και να σου δείχνει αγάπη μετά από τόσα χρόνια, σημαίνει ότι έκανες τα πράγματα με πάθος και σεβασμό. Θα είμαι πάντα ευγνώμων στους φιλάθλους του Ολυμπιακού και θα τους κουβαλώ για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μου».