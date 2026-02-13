Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ένα «αστεράκι» της Κροατίας, που πλέον βρίσκεται στα μέρη μας. Ο προπονητής του στη Σλάβεν Μπελούπο μιλάει στο Ole.gr, για όλα όσα θα πρέπει να ξέρουμε για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Ο Παναθηναϊκός, λίγο πριν «κλείσουν» οι μεταγραφές στην Ελλάδα, αποφάσισε να προσθέσει στη φαρέτρα του ακόμα ένα «όπλο».

Το όνομά του: Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, που έχει κάνει φανταστικά πράγματα με τη φανέλα της Σλάβεν Μπελούπο τη φετινή σεζόν.

Το «τσεκ» της Μπαρτσελόνα στην εκρηκτική σεζόν του Γιάγκουσιτς στην Κροατία! Μία… ανάσα από ακόμα μία μεταγραφή είναι ο Παναθηναϊκός, που «σπάει» τα ταμεία του, για έναν ποδοσφαιριστή, που είχε «κοιτάξει» και η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα!

Οι αριθμοί του το -λιγότερο- εντυπωσιακοί, ενώ πολλά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ενδιαφέρον από ευρωπαϊκούς «γίγαντες».

Τελικά, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μπόρεσε να αποσπάσει το τελικό «ναι», βγάζοντας από τα ταμεία της 5.200.000 ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσό, για έναν ποδοσφαιριστή, που κάνει τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο.

Τι τον «ξεχωρίζει» ως ποδοσφαιριστή; Γιατί υπήρχε ένας μεγάλος «θόρυβος», γύρω από το όνομά του; Πώς συμπεριφέρεται εκτός γηπέδου; Ήταν σωστό το «άλμα» για την καριέρα του η μεταγραφή του;

🚨🟢 Panathinaikos agree deal to sign Adriano Jagušić for €5.2m plus €800k add-ons and 20% sell-on.



4.5 years contract agreed, here with his agent Matej Škegro ✈️ pic.twitter.com/ysDlrKNMbn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2026

Όλα αυτά και άλλα πολλά μόνο ένας μπορεί να τα απαντήσει καλύτερα από όλους. Ο Μάριο Γκρεγκουρίνα ή αλλιώς ο νυν τεχνικός της Σλάβεν Μπελούπο!

Ο Κροάτης προπονητής μίλησε στο Ole.gr και φρόντισε να μας δώσει μία καλύτερη «γεύση», για τον παίκτη που απέκτησε ο Παναθηναϊκός. Σε μία συζήτηση που είχε μέσα από το δικό του «αντίο», τις συμβουλές του, μέχρι και την ειδική αναφορά στον Ράφα Μπενίτεθ.

«Ελπίζω να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού»

«Ήταν πολύ δύσκολο. Περάσαμε αρκετά χρόνια δουλεύοντας μαζί, όχι μόνο ως προπονητής και παίκτης, αλλά και ως ομάδα που πέρασαμε καλές και κακές στιγμές. Μοιραστήκαμε τα ίδια αποδυτήρια, το ίδιο γήπεδο, δημιουργώντας αναμνήσεις και χτίζοντας μια σχέση που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου. Ήταν πραγματική ευχαρίστηση να συνεργαστώ μαζί του και θέλω να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την τεράστια υπομονή και τον επαγγελματισμό του. Ο αποχαιρετισμός μας δεν ήταν απλώς επαγγελματικός, αλλά ανθρώπινος και φιλικός».

«Τον γνωρίζω πολύ καλά και παρακολουθώ την εξέλιξή του από την πρώτη μέρα. Η προσωπική μου πρόβλεψη για αυτόν στην αρχή της σεζόν ήταν να έχει διψήφιους αριθμούς. Περίμενα πάνω από 10 γκολ και 10 ασίστ, κάτι που ήδη έδειχναν οι επιδόσεις του. Επομένως, το κόστος της μεταγραφής δεν με εκπλήσσει καθόλου. Στην πραγματικότητα, είμαι πεπεισμένος ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και ότι η χρηματιστηριακή του αξία θα αυξηθεί πολύ γρήγορα. Είναι μια επένδυση για το μέλλον. Είμαι εξαιρετικά περήφανος και χαρούμενος που συμμετείχα ως προπονητής στην ανάπτυξη παικτών σαν αυτόν, οι οποίοι τελικά πέτυχαν ιστορικές μεταγραφές για έναν σύλλογο όπως ο Σλάβεν Μπελούπο. Αυτή είναι μια επιβεβαίωση της σκληρής δουλειάς μας. Και το κορυφαίο επίτευγμα, ελπίζω να είναι μια κλήση από τον προπονητή της εθνικής ομάδας, Ζλάτκο Ντάλιτς, για το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι».

«Τι τον ξεχωρίζει, εκεί πρέπει να δουλέψει»

«Ο Αντριάνο είναι ήδη, στα 20 του, ένας εξαιρετικά ολοκληρωμένος παίκτης. Το πιο δυνατό του σημείο είναι ότι λειτουργεί άριστα σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού. Διαθέτει ένα εκπληκτικό αριστερό πόδι και είναι ο τύπος του παίκτη που ονομάζουμε ‘game changer’. Ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει έναν αγώνα σε μια στιγμή, με μια μόνο κίνηση. Είναι εξαιρετικά εκρηκτικός, αποφασιστικός και το πιο σημαντικό, διαθέτει υψηλή ποδοσφαιρική νοημοσύνη και τέλεια κατανόηση του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός αποκτά ένα όπλο που μπορεί να αλλάξει την πορεία οποιουδήποτε αγώνα».



«Όπως κάθε νεαρός παίκτης, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αν το αναλύσουμε περισσότερο, σίγουρα μπορεί να βελτιώσει το σουτ του με το δεξί του πόδι και να βελτιώσει το παιχνίδι του στον αέρα».

«Είναι στα σωστά χέρια»

«Εκτός από όλα όσα έχουμε αναφέρει, ο Αντριάνο είναι πολύ δυνατός πνευματικά. Δεν τον νοιάζει ποιος βρίσκεται στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Είναι συγκεντρωμένος στο δικό του παιχνίδι. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Παναθηναϊκός είναι το ιδανικό επόμενο βήμα για αυτόν. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με τεράστια πίεση και φανταστικούς οπαδούς, κάτι που θα χρησιμεύσει μόνο ως πρόσθετο κίνητρο για αυτόν. Είμαι βέβαιος ότι θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα και ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα απολαύσουν πραγματικά τις εμφανίσεις του».



«Σέβομαι πάρα πολύ τον κ. Μπενίτεθ. Το όνομα και η καριέρα του μιλούν από μόνα τους. Ο Αντριάνο πηγαίνει στα σωστά χέρια. Η συνεργασία με έναν τόσο στρατηγικό και προπονητικό ‘γίγαντα’ μπορεί μόνο να τον βοηθήσει να διορθώσει πιο γρήγορα τις αδυναμίες του και να ανεβάσει το παιχνίδι του σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Είμαι σίγουρος ότι ο Μπενίτεθ θα πάρει το μέγιστο από αυτόν».

«Ένας τέτοιος χαρακτήρας αξίζει να είναι σε κάθε αποδυτήρια»

«Πάνω απ’ όλα, είναι ένας φυσιολογικός, ευχάριστος και φιλικός τύπος. Είναι πάντα θετικός, χαμογελαστός και έτοιμος να βοηθήσει όλους στην ομάδα. Ένας τέτοιος χαρακτήρας αξίζει να βρίσκεται σε κάθε αποδυτήρια».

«Είχαμε μια ωραία, φιλική συζήτηση. Η συμβουλή μου προς αυτόν ήταν απλή και από καρδιάς: “Απόλαυσε το ποδόσφαιρό σου και δείξε σε όλο τον κόσμο ποιος είσαι και τι μπορείς να κάνεις!” Δεν χρειάζεται πολλές συμβουλές, κουβαλάει μέσα του το ποδόσφαιρο. Του ευχήθηκα τα καλύτερα».



