Ο Μπάλαζ Μέγερι σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο Ole.gr και τον Τάσο Φαραό. Η αγάπη για τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα, ο Ερνέστο Βαλβέρδε, το κεφάλαιο Ατρόμητος και η «τρελή» βραδιά της κατάκτησης του Conference League από τους Πειραιώτες!

Ο Μπάλαζ Μέγερι επέστρεψε για ακόμα μία φορά στην αγαπημένη του Ελλάδα και μίλησε για όλους και για όλα στην κάμερα του Ole.gr.

Ως πρωταθλητής Ουγγαρίας πια, αφού ως μέλος της Γκιορ «έσπασε» το απίθανο σερί επτά ετών της Φερεντσβάρος, βρήκε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών του και μίλησε για πολλά «κεφάλαια» της καριέρας του.

Πέρα από το πώς ένιωσε όντας ξανά πρωταθλητής, ο Ούγγρος γκολκίπερ επέστρεψε σε εκείνες τις πρώτες ημέρες στον Ολυμπιακό, που τον έκαναν να αγαπήσει τόσο την ομάδα, όσο και τη χώρα.

«Θυμάμαι, καθόμουν ακριβώς δίπλα στα γραφεία του Ολυμπιακού στον Πειραιά και κοιτούσα τη θάλασσα. Λέω ‘ουάου, αυτό είναι σίγουρα ένα ξεχωριστό μέρος’. Ήταν οι σημαίες του Ολυμπιακού δίπλα στη θάλασσα και ένιωσα συνδεδεμένος με όλα από την πρώτη μέρα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Φυσικά, από την κουβέντα δεν μπορούσε να λείψει ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ο Βάσκος τεχνικός τον πίστεψε και μάλιστα, δεν δίστασε να τον ρίξει στα… βαθιά, ξεκινώντας τον βασικό στο ματς κόντρα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, για τους ομίλους του Champions League. Ένα παιχνίδι, που όπως παραδέχθηκε ο Μπάλαζ Μέγερι στο Ole.gr, αποτελεί μία ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του.

Γιατί, όμως, ο Βαλβέρδε ξεχωρίζει στα μάτια των οπαδών; Ο 36χρονος γκολκίπερ έδωσε την απάντηση, αναφέροντας πως «είναι πολύ άμεσος και ειλικρινής άνθρωπος. Και επίσης είναι επιτυχημένος. Όταν είσαι ειλικρινής με επιτυχημένη καριέρα, νομίζω ότι οι άνθρωποι συνδέονται μαζί σου εύκολα και ξέρουν ότι μπορούν να σε εμπιστευτούν. Είναι όλα αυτά που χρειάζεσαι ως οπαδός και αυτού του τύπου οι προπονητές, που επίσης καταλαβαίνουν τους οπαδούς πολύ καλά, είναι γραφτό να αγαπηθούν».

Παράλληλα, θυμήθηκε και πώς έζησε ο ίδιος την ιστορική κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024, όταν είχε έρθει στην Αθήνα, για να παρακολουθήσει διά ζώσης τον μεγάλο τελικό με τη Φιορεντίνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ φυσικά, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο κεφάλαιο «Ατρόμητος».

