Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει «απόλυτη» στις υποχρεώσεις για τα προκριματικά του EURO U21. Γιατί ήταν σημαντική η νίκη με 3-0 απέναντι στη Γεωργία (14/11);

Τώρα που έχει την πρωτιά δεν λέει να την… αφήσει. Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στα προκριματικά του EURO U21!

Τελευταίο της «θύμα» ήταν η Γεωργία (14/11, 3-0) στη Λεωφόρο, για την 4η αγωνιστική. Η «γαλανόλευκη» συνεχίζει «απόλυτη» στον όμιλό της και τη δεδομένη στιγμή, έχει τον πρώτο λόγο για την κορυφή.

Κι αυτό, γιατί έχει κερδίσει τη Γερμανία, η οποία θα ταξιδέψει στην Ελλάδα, για να αντιμετωπίσει το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη.

Ωστόσο, η «επίσημη αγαπημένη» απέναντι στη Γεωργία (14/11, 3-0) μπόρεσε σε έναν βαθμό να «φτιάξει» και το μέλλον της. Κι αυτό, γιατί οι τρεις βαθμοί που ήρθαν είχαν κι άλλη «μετάφραση».

Γιατί το 3-0 «φτιάχνει» την Εθνική Ελπίδων;

Από τα εννέα γκρουπ που έχουν σχηματιστεί στα προκριματικά, οι ομάδες θα τερματίσουν στην κορυφή, θα πάρουν απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του EURO U21.

Από εκεί και πέρα, απευθείας εισιτήριο θα πάρει και ο καλύτερος δεύτερος (σ.σ. δεν υπολογίζονται οι βαθμοί, που έχουν συγκεντρωθεί απέναντι στους 6ους των ομίλων, καθώς τρία γκρουπ απαρτίζονται από πέντε ομάδες και έξι γκρουπ από έξι ομάδες).

Η Εθνική Ελπίδων πλέον μετράει 12 βαθμούς και για αυτό είναι στην 1η θέση. Ωστόσο, το γεγονός πως κράτησε το… μηδέν και σκόραρε τρεις φορές ήταν πολύ σημαντικό.

Κι αυτό, γιατί σε περίπτωση που ηττηθεί με ένα γκολ διαφορά απέναντι στη Γερμανία και υπάρχει ισοβαθμία στο τέλος θα «παίξει» ρόλο η διαφορά τερμάτων!

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη είναι στο +10. Η Γερμανία τώρα παίζει με τη Μάλτα και μπορεί να βρει ευκαιρία να «ξεφύγει» στη διαφορά τερμάτων.

Για αυτό και κάθε γκολ ή κάθε χαμένη ευκαιρία, μπορεί στο τέλος να «στερήσει» ή να δώσει την απευθείας πρόκριση.

Αναλυτικά, τα κριτήρια ισοβαθμίας: