Ο Εβάν Φουρνιέ στους Betarades παραμονή του μεγάλου ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε για τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός.

Δηλώσεις στπον Σπύρο Κοντό

Συνηθισμένος σε έναν άλλο μπασκετικό κόσμο όπου πρέπει να αποδείξεις σε μία σειρά αγώνων την ανωτερότητά σου, ο Εβάν Φουρνιέ]ήρθε αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι και του Final Four.

Η ραψωδία του κόντρα στη Μονακό όπου έμοιαζε να παλεύει μόνος του στο Αμπού Ντάμπι, δεν έφτανε για τον πελαγωμένο και έξω από τα νερά του Ολυμπιακό. Ο Γάλλος όμως δείχνει να έχει προχωρήσει αφού η μνήμη στον πρωταθλητισμό οφείλει να είναι κοντή. Αυτό φάνηκε και στα λεγόμενά του παραμονή του ημιτελικού του μεγάλου ραντεβού της Αθήνας (22/5, 18:00).

Οι Betarades πρόλαβαν μία σύντομη στιχομυθία με τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μίλησε με κολαευτικά λόγια για την προσεχή αντίπαλο Φενέρμπαχτσε.

«Είμαι καλά, είμαι καλά. Αισθάνομαι ενθουσιασμένος και έτοιμος να πάμε…», σημείωσε αρχικά και συνέχισε.

Όσον αφορά το μεγαλύτερο εμπόδιο το οποίο πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό με τη Φενέρ, ο στοχοπροσηλωμένος Εβάν Φουρνιέ δεν ξέφυγε από τις αρχές του και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις.

«Η Φενέρ αυτή καθ’ αυτή. Το physicality που έχει στο παιχνίδι της, το γεγονός ότι παίζουν όλοι μαζί, ο τρόπος που παίζουν εν γένει. Είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Σου προκαλούν πολλές προκλήσεις», είπε.

Είναι μία τεράστια πρόκληση όχι μόνο για εμένα αλλά για όλους εμάς, ξεκάθαρα. Σημαίνει πολλά για εμάς αλλά ακόμα περισσότερα για τον οργανισμό.»

Τέλος και όσον έχει να κάνεο με την περσινή εμπειρία στο Αμπού Ντάμπι και το αποτέλεσμα αυτής, ο Εβάν Φουρνιέ στέκεται στα «φρέσκα κουλούρια».

«Είχα αρκτές ήττες στην καριέρα μου δυστυχώς. Οπότε πρέπει να σταθείς στη στιγμή, να αδράξεις την ευκαιρία και να πάρεις την ευκαιρία που βρίσκεται μπροστά σου ενώ κατέληξε ότι ελπίζει να δει όλο το Telekokom Center Athens στα κόκκινα ντυμένο.