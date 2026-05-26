Για την ανασύνταξη μετά την Μπανταλόνα, το «τραύμα» που άφησε αλλά και τη σειρά με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, μίλησε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ στο Ole. Τι (δεν) είπε για το μέλλον του;

Το εγχείρημα ήταν αρκετά δύσκολο και απαιτητικό. Λίγες ώρες/μέρες μετά την τραυματική έτσι όπως εξελίχθηκε εμπειρία στην Μπανταλόνα, οι παίκτες της ΑΕΚ κλήθηκαν να υψώσουν το ανάστημά τους και να παλέψουν για την είσοδο στην 4άδα.

Ο μεγάλος – και οικονονικός – στόχος χάθηκε μέσα από τα χέρια της παρέας του Φρανκ Μπάρτλεϊ που παρά την ζόρικη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρέθηκε, μάζεψε τα κομμάτια της και «έκανε αυτό που έπρεπε.»

Λίγα λεπτά μετά το χορταστικό και γεμάτο φάουλ (πάνω από 60) Game 3 της σειράς των προημιτελικών με τον Άρη, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που ήτα ξανά πρώτος σκόρερ της Ένωσης (16π.), τέθηκε στη διάθεση του Ole.gr.

«Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι, αρκετά physical. Προφανώς υπήρξαν κάποια σφυρίγματα που δεν πήγαν με το μέρος μας αλλά αυτό ήταν και από τις δύο πλευρές έτσι; Πολύ δυνατό ματς, σημαντική νίκη στην έδρα μας, επιβιώσαμε και συνεχίζουμε στην 4άδα.»

Για την ανασύνταξη μετά τα όσα έλαβαν χώρα στην Καταλονία «Αυτές τις στιγμές που ζήσαμε εκεί και την κατάληξη για τις θυμόμαστε για πολύ καιρό. Εγώ συγκεκριμένα για πάρα πολύ καιρό, μέχρι το τέλος της καριέρας μας. Ακριβώς επειδή πιστεύαμε ότι το είχαμε εξασφαλίσει. Αλλά είχαμε παιχνίδια να κοιτάξουμε.

Είχαμε την ευκαιρία να προκριθούμε στα ημιτελικά στην Ελλάδα, έπρεπε να ήμασταν σοβαροί απόψε και τελειώσαμε τη δουλειά. Θέλαμε να κερδίσουμε στο σπίτι μας, μπροστά στον κόσμο μας, να παίξουμε με ενέργεια και υψηλά επίπεδα physicallity, κάνοντας στο τέλος αυτό που έπρεπε.»

Όσον αφορά τον τελικό της Eurleague τον οποίο παρακολούθησε και την προσεχή σειρά των ημιτελικών με τον πρωτοπόρο στην Ελλάδα και πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είπε πως…

«Ήταν τρελό… Να έχεις αυτήν την ατμόσφαιρα στο σπίτι σου, στην Αθήνα. Τόσοι πολλοί υποστηρικτές. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για αυτό το επίτευγμα. Είχαν μία σπουδαία χρονιά και ήταν το σωστό να κερδίσουν, ειδικά στην Αθήνα.

Όσον αφορά την ημιτελική σειρά εναντίον τους, πρέπει να βγούμε εκεί έξω και να είμαστε ανταγωνιστικοί και physical. Ξέρουμε ποιοι είναι, έχουμε παίξει ήδη. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια.»

Η ΑΕΚ για ειδικές περιστάσεις και παίκτες διαφοροποίησε την πολιτική της περασμένη σεζόν, προσφέροντας κλειστό συμβόλαιο σε παίκτες όπως συνέβη και με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Ο Αμερικανός σκόρερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κιτρινόμαυρους», ωστόσο με τη σεζόν που έχει πραγματοποιήσει όλα «βρίσκονται στο τραπέζι πλέον», καθώς δεδομένα θα εμφανιστούν ομάδες που θα χτυπήσουν την πόρτα του ατζέντη του για τον Μπάρτλεϊ. Ακόμα και από το πάνω ράφι.

«Προφανώς έκανα ό,τι έκανα φέτος. Ήμουν πολύ συγκεντρωμένος. Όλα βρίσκονται στο τραπέζι πλέον. Αλλά ξέρεις δεν το σκέφτομαι τόσο πολύ αυτό τώρα γιατί είμαστε επί τω έργω μιας προσπάθειας στην post season του ελληνικού πρωταθλήματος.

Μόλις τελειώσει η σεζόν, θα καθίσω και θα μιλήσω με τους ατζεντηδές μου, για να δούμε ποιο είναι το καλύτερο για το μέλλον μου.»

Κλείνοντας, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε για την αγάπη του για το παιχνίδι αυτό καθ’ αυτό που παραμένει η ίδια με σαν άλλοτε και τον οδηγεί. «Πρέπει να το αγαπάς το άθλημα, μόνο έτσι μένεις σε αυτό για πολλά χρόνια. Ακριβώς επειδή θα έχεις πολλά σκαμπανεβάσματα στην καριέρα και την απόδοσή σου, καλές και όχι και κακές στιγμές, όσο αγαπάς το μπάσκετ και διασκεδάζεις, δουλεύεις σκληρά, έχεις πίστη και κάνεις ό,τι μπορείς, τότε θα έχεις μία επιτυχημένη και μακρά καριέρα.»