Οι έδρες για την Εθνική Ελπίδων στα δύο εντός έδρας ματς στη διακοπή του Νοεμβρίου, απέναντι σε Γεωργία και Βόρεια Ιρλανδία.

Στην κορυφή του ομίλου της βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, ύστερα από τη δύσκολη εκτός έδρας επικράτησή της επί της Λετονίας (14/10, 1-0) και πλέον, «περιμένει» στην έδρα της Γεωργία και Βόρεια Ιρλανδία!

Με αυτό το αποτέλεσμα, σημείωσε το απόλυτο τριών νικών σε ισάριθμους αγώνες, ολοκληρώνοντας ιδανικά τόσο τον Οκτώβριο όσο και την τριάδα εκτός έδρας αναμετρήσεων απέναντι σε Μάλτα, Γερμανία και Λετονία.

Ο Τζίμας «απέκτησε» νέο παρατσούκλι από τα… social! Ο Στέφανος Τζίμας ξανά στα trends του Twitter, αλλά αυτήν τη φορά, με… παρατσούκλι, που του «έβγαλαν» οι χρήστες.

Στη συνέχεια, η Εθνική Ελπίδων έχει μπροστά της τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια, απέναντι σε Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία, Μάλτα και Γερμανία, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο.

Οι δύο πρώτες αναμετρήσεις είναι αυτές που θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο, με την UEFA να ανακοινώνει ήδη τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη.

Η αρχή θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου απέναντι στη Γεωργία, σε παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 17:00.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει τη Βόρεια Ιρλανδία στη Λιβαδειά, στο γήπεδο του Λεβαδειακού, με ώρα έναρξης τις 16:00.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Εθνική Ελπίδων επιστρέφει στην Αθήνα ύστερα από σχεδόν δυόμισι χρόνια, καθώς η τελευταία της εμφάνιση εκεί ήταν απέναντι στη Λευκορωσία (1-1) τον Μάρτιο του 2023. Έκτοτε, οι περισσότερες αναμετρήσεις της διεξάγονταν στο γήπεδο του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.