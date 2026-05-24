Στα όσα έχει πετύχει ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο, στάθηκε ο Κώστας Παπανικολάου μιλώντας (και) στην κάμερα των Betarades, παραμονή του τελικού με τη Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά σε τελικό Ευρώπης με έναν άλλο εμβληματικό αρχηγό στο παρκέ, συνδέοντας την τελευταία κατάκτηση στο Λονδίνο με το σήμερα.

Ο Κώστας Παπανικολάου οδεύει προς τη δύση της καριέρας του, έχοντας μπροστά του τόσο ο ίδιος όσο και όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού μία πολύ μεγάλη πρόκληση. Με τις συνθήκες να μοιάζουν πιο ώριμες από ποτέ.

Μερικές ώρες πριν το μεγάλο ραντεβού με την αποδεκατισμένη στη γραμμή των ψηλών της Ρεάλ Μαδρίτης, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν για προτελευταία – πριν το μεγάλο παιχνίδι – φορά στο glass floor του ΟΑΚΑ. Και τέθηκαν στη διάθεση των media.

Εκεί ο Κώστας Παπανικολάου κλήθηκε μεταξύ άλλων να απαντήσει σε ερώτηση των Betarades αναφορικά με την κουβέντα που γίνεται για την «διαφοροποίηση» του τρόπου σκέψης του Γιώργου Μπαρτζώκα τη φετινή σεζόν όχι τόσο ως προς το αμιγώς αγωνιστικό προφίλ του αλλά κυρίως ως προς το χτίσιμο του ρόστερ και την επάνδρωσή του.

Ο Ολυμπιακός είναι πιο πλήρης από ποτέ, πιο γεμάτος από ποτέ ούτως ώστε να μην παρουσιάσει ποσοτικό έλειμα αυτή την κρίσιμη στιγμή. Και αναφορικά με αυτήν την «μεταστροφή» του Έλληνα προπονητή, ο πολύπειρος αρχηγός των Πειραιωτών είπε πως «σίγουρα δεν μπορεί κανείς να του καταλογίσει τίποτα ως προς την προετοιμασία των ομάδων ή την ανταγωνιστική τους φύση. Με αυτόν έχουμε πάει σε πέντε σερί Final Four», ανέφερε μεταξύ άλλων ενώ ανέφερε ξανά και ξανά την άμυνα ως κλειδί για τον τελικό.