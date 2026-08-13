Ο Ταξιάρχης Φούντας, με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, μίλησε στους Betarades αμέσως μετά τη νέα επιτυχία του ΟΦΗ.

Αποστολή στην Κρήτη: Διονύσης Καλαϊζής

Ο Ταξιάρχης Φούντας ήταν… τρελαμένος μετά την κατάκτηση του Superbet Super Cup από τον ΟΦΗ και έδωσε «ρεσιτάλ» στην κάμερα του Betarades!

Οι Κρητικοί επικράτησαν της ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι (12/08, 2-2 κ.δ., 5-4 πεν.), στον τελικό που διεξήχθη στο Παγκρήτιο Στάδιο και έτσι, λίγο πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων, βρέθηκαν ξανά στον… έβδομο ουρανό.

Στη «ρωσική ρουλέτα» οι παίκτες του ΟΦΗ ήταν αλάνθαστοι. Επικράτησαν με 5-4, καθώς ο Χριστογεώργος απέκρουσε το πέναλτι του Βάργκα και έτσι, με το τελευταίο εύστοχο χτύπημα από τον Ανδρούτσο κατέκτησαν το τρόπαιο.

Μετά την απονομή του τροπαίου, ο Ταξιάρχης Φούντας έπλεε σε πελάγη ευτυχίας. Κάτι που έδειξε και στη LIVE εκπομπή του Betarades, ζητώντας μάλιστα νέα… συνέντευξη μετά από εκείνη που είχε στο κανάλι στο φινάλε της περασμένης σεζόν, καθώς του έφερε γούρι! «Μπορεί να πάρουμε Europa League, δεν ξέρεις», ανέφερε αστειευόμενος.

Μεταξύ άλλων, ο εξτρέμ του ΟΦΗ ανέφερε στις δηλώσεις του στους Betarades:

«Είμαστε κουρασμένοι, αλλά και πολύ χαρούμενοι.

Τελειώσαμε την περσινή χρονιά με ένα τρόπαιο και θέλαμε να ξεκινήσουμε και τη νέα σεζόν με ένα τρόπαιο. Οπότε είμαστε χαρούμενοι με αυτό.

Δεν ήταν ένα πυροτέχνημα. Γιατί πολλοί θα έλεγαν ότι αυτό που έγινε πέρυσι με το Κύπελλο ήταν πυροτέχνημα. Δείξαμε πως δεν ήταν. Ο ΟΦΗ πλέον διεκδικεί τίτλους και αυτό είναι που έχει σημασία για εμάς, για την ομάδα και τους φιλάθλους μας.

Υγεία θέλω να ευχηθώ σε όλους και όλα τα υπόλοιπα μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω πως μπορούμε να τα καταφέρουμε και να κάνουμε κάτι ακόμα καλύτερο».

Δείτε τον… τρελαμένο Φούντα στη LIVE εκπομπή του Betarades στο 1:47:50, στο παρακάτω βίντεο: