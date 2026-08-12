Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει να γράφει το όνομά του με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του ΟΦΗ, προσθέτοντας ακόμα ένα τρόπαιο στη συλλογή του.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να ονειρεύεται και να μεγαλώνει, καθώς μετά το Κύπελλο Ελλάδας, ο Χρήστος Κόντης και η παρέα του κατέκτησαν και το Superbet Super Cup!

Οι Κρητικοί επικράτησαν της ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι (12/08, 2-2 κ.δ., 5-4 πεν.), στον τελικό που διεξήχθη στο Παγκρήτιο Στάδιο και έτσι, λίγο πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων, βρέθηκαν ξανά στον… έβδομο ουρανό.

Αν και η «Ένωση» πήρε το προβάδισμα με τον Λούκα Γιόβιτς, ο ΟΦΗ ανέτρεψε την κατάσταση στο δεύτερο μέρος, χάρη στα τέρματα των Ανδρούτσου και Κωστούλα.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ζίνι είχε την… τελευταία λέξη στο φινάλε των καθυστερήσεων, όπου έκανε το 2-2 και έστειλε τις δύο ομάδες στη διαδικασία των πέναλτι. Υπενθυμίζουμε πως στον τελικό του Superbet Super Cup δεν υπήρχε παράταση.

Στη «ρωσική ρουλέτα», οι παίκτες του ΟΦΗ ήταν αλάνθαστοι. Επικράτησαν με 5-4, καθώς ο Χριστογεώργος απέκρουσε το πέναλτι του Βάργκα και έτσι, με το τελευταίο εύστοχο χτύπημα από τον Ανδρούτσο κατέκτησαν το τρόπαιο.

Ο Χρήστος Κόντης, λοιπόν, μέσα σε μερικούς μήνες, έφερε στους Κρητικούς δύο τρόπαια. Πρώτα τον Απρίλιο με το Κύπελλο και τώρα, μέσα Αυγούστου, με την κατάκτηση του Superbet Super Cup.

Ισοφάρισε με τον τρόπο αυτό όσα τρόπαια είχε συνολικά στην ιστορία του ο σύλλογος, φτάνοντας πλέον στα τέσσερα, μαζί με το Κύπελλο που είχε κατακτήσει το 1987 και το Βαλκανικό Κύπελλο το 1989.

Έτσι, ο Έλληνας τεχνικός συνεχίζει να γράφει το όνομά του με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του συλλόγου.