Ο «ευλογημένος» Μάνος Ανδρεάδης μερικές ώρες μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ως Κυπελλούχος Κόσμου, συστήθηκε στο Ole και μοιράστηκε ιστορίες από το χρυσό της Εθνικής πόλο των ανδρών στην Αυστραλία.

Θα μπορούσε άνετα να τον χαρακτηρίσει κάποιος προληπτικός… γουρλή. Γιατί με τον Μάνο Ανδρεάδη στη σύνθεσή της, η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών μετρά 3/3 μετάλλια (χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ασημένιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2025 στην Πονγκόριτσα και χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης).

Τρία μετάλλια, διαφορετικού χρώματος όλα, τρεις ελληνικές επιτυχίες, τρία κεφάλαια στο θυμικό του Μάνου Ανδρεάδη. Τρεις αφορμές στις οποίες μπορεί να «επιστρέφει» νοητικά όταν δεν πηγαίνουν όλα πρίμα. Διότι στη ζωή όσων κάνουν πρωταθλητισμό ως γνωστόν, οι απογοητεύσεις, οι σφαλιάρες και τα «σκοτάδια» είναι συχνά περισσότερα σε σχέση με τις φωτεινές ημέρες που όλα λάμπουν.

Σαν το χρυσό που φορούσε στο στήθος του ο Μάνος Ανδρεάδης και δέχτηκε το Ole.gr δίπλα από την πισίνα που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Ένα όνειρο που προέκυψε χρονιά με τη χρονιά, δεν γεννήθηκε και έλεγε «θέλω να γίνω πολίστας και να παίξω στην Εθνική ομάδα».

Όπως άλλωστε έκανε γνωστό στη συνέντευξη που παραχώρησε λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στα πάτρια εδάφη από το Σίδνεϊ με το «ανθολόγιο» αναμνήσεων και συγκίνησης γεμάτο, με το άθλημα ασχολήθηκε μετά από προτροπή οικογενειακών φίλων.

Αφού λοιπόν συστήθηκε για όσους δεν τον γνωρίζουν – Κυπελλούχος Κόσμου πλέον γαρ έστω κι αν δεν αγωνίστηκε σε κάποιο από τα τρία παιχνίδια – μοιράστηκε ιστορίες και στιγμές από την μεγάλη ελληνική επιτυχία.

Από την «ανατριχίλα» στη συγκίνηση του Θοδωρή Βλάχου όταν ακούστηκε ο Εθνικός ύμνος, μέχρι την ατάκα που του είπε ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος πριν τη ρουτίνα τους και η οποία έδειξε τον σιωπηρό αυτή τη φορά όρκο που είχαν πάρει να γυρίσουν με το χρυσό.

«Πεινασμένα μάτια» από μία προικισμένη μεν γενιά που διέπεται κυρίως όμως από τους όρους του αλτρουϊσμού. Το κίνητρο είναι αυτό που οδηγεί την Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών για νέες απάτητες κορυφές και κατορθώματα αλλά και η «αυτοθυσία» για τον διπλανό. Η εμπιστοσύνη στο «εμείς» που πηγάζει από το ποιόν των παιδιών.

«Είμαι ευλογημένος που περιβάλλομαι από ένα σύνολο πολύ καλών αθλητών αλλά και ακόμα καλύτερων παιδιών», σημείωσε ο Μάνος Ανδρεάδης. Γεμάτος πλέον συναισθηματικά και πνευματικά, χορτάτος από εικόνες κίνησε για τις ολιγοήμερες καλοκαιρινές του διακοπές μέχρι να επιστρέψει στο αγαπημένη του νερό. Και επιχειρίσει να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο για το καλό τόσο της Βουλιαγμένης όσο και της Εθνικής ομάδας.

Αναλυτικότερα η συνέντευξη στο Ole του δεύτερου τερματοφύλακα της Εθνικής πόλο ανδρών στο «χρυσό» τουρνουά του Σίδνεϊ: