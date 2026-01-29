Ο Νίκος Νιόπλιας μίλησε στο Ole.gr για το ιστορικό Παναθηναϊκός – Ρόμα του 2010, για τις συνθήκες του αγώνα, το τακτικό πλάνο απέναντι σε μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης, το κλίμα στο γήπεδο, αλλά και την εκτίμησή του για τη νέα ευρωπαϊκή αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Συνέντευξη στην σπουδάστρια του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Μαριάνθη Βαμβακά

Αν το ελληνικό ποδόσφαιρο αναζητούσε έναν εκπρόσωπο της ποδοσφαιρικής ευφυΐας και της αγωνιστικής σταθερότητας, αυτός αναμφίβολα θα ήταν ο Νίκος Νιόπλιας.

Ο χαρισματικός μέσος, με σπουδαία και γεμάτη καριέρα στον ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό, άφησε το αποτύπωμά του τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη.

Με περισσότερες από 500 συμμετοχές στην Α’ Εθνική, ο Νιόπλιας συγκαταλέγεται στους πιο σταθερούς και αξιόπιστους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε 2 πρωταθλήματα (1994-95, 1995-96), 2 κύπελλα (1993-94, 1994-95 ), ενώ ήταν μέλος της ιστορικής ομάδας που έφτασε έως τα ημιτελικά του Champions League το 1995-96, γράφοντας μία από τις λαμπρότερες σελίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής μας ομάδας 44 φορές, συμμετέχοντας και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, συνέχισε να προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το πόστο του προπονητή, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στο νταμπλ της σεζόν 2009–10. Με την εθνική Νέων (Κ-19) έφτασε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Νέων της Αυστρίας το 2007. Εργάστηκε επίσης σαν ομοσπονδιακός προπονητής στην εθνική ομάδα της Κύπρου καθώς και στον ΟΦΗ, τον Ατρόμητο και τον Λεβαδειακό.

Με αφορμή την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα (29/01, 22:00), για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, μιλά στο Ole.gr για τα ιστορικά ματς μεταξύ των δύο ομάδων το 2010, αλλά και για το επερχόμενο παιχνίδι.

Πώς διαχειριστήκατε το παιχνίδι με τη Ρόμα το οποίο άνοιξε τον δρόμο για την μεγάλη πρόκριση μετά και από τη δεύτερη νίκη στην Ρώμη;

«Ήταν διπλά τα παιχνίδια τότε. Ήταν μήνας δύσκολος. Είχαν πέσει πάρα πολλά παιχνίδια τότε: Κύπελλο Ελλάδος, Πρωτάθλημα Ελλάδος. Τότε ήμασταν μπροστά. Μάλιστα, θυμάμαι ήταν ανάμεσα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τότε ήταν πολύ δυνατός, με τον Φερνάντο Σάντος προπονητή, και γινόταν ο μεγάλος μπελάς για εμάς, το κυνήγι του πρωταθλήματος και το πρώτο παιχνίδι. Θυμάμαι ότι η Ρόμα τότε ήταν η μοναδική αήττητη ομάδα στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, είχε προηγηθεί ένας δύσκολος αγώνας στην Καβάλα, βέβαια το ξεπεράσαμε.

Εγώ γνώριζα το mentality της ομάδας λόγω του ότι ήμουν παίκτης και είχαμε φτάσει στους 4 στο Champions League. Ήξερα την ιστορία και δώσαμε μεγάλη προσοχή, περισσότερο στον αγώνα με τη Ρόμα παρά με τον ΠΑΟΚ. Ήταν έξι μήνες αήττητη και η πιο φορμαρισμένη ομάδα εκείνη την περίοδο. Αυτό από μόνο του δείχνει τη δυσκολία του αγώνα».

Πόσο απαιτητικό ήταν το τακτικό πλάνο απέναντι σε μία όπως αναφέρατε τόσο φορμαρισμένη, όπως η Ρόμα και με έναν προπονητή υψηλού επιπέδου όπως ο Κλαούντιο Ρανιέρι;

«Κοίταξε να δεις το είδαμε το παιχνίδι σαν ίσο προς ίσο. Δεν προσαρμόστηκα τόσο πολύ στο παιχνίδι της Ρόμα, όσο έδωσα μεγάλη βάση στη δική μας ομάδα. Θέλαμε αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα ήταν η νίκη ή αν είχαμε ένα καλό αποτελέσματα με την έννοια ότι μετρούσαν τότε τα εκτός έδρας γκολ. Παίξαμε ξεκάθαρα για τη νίκη, δίνοντας κυρίως έμφαση στο επιθετικό μας κομμάτι. Διαφορετικά αντιμετώπισα τη ρεβάνς, αφού είχαμε σκοράρει και εκτός έδρας».

Ποιο ήταν το κλίμα στα αποδυτήρια και στο γήπεδο πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα και πόσο επηρέασε την απόδοση των παικτών;

«Υπήρχε πάρα πολύς κόσμος στο γήπεδο. Και το όνομα της Ρόμα έπαιξε ρόλο, αλλά και το γεγονός ότι εμείς ήμασταν πρώτοι στο πρωτάθλημα και θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί και καλή ομάδα . Είχαμε πάρα πολύ κόσμο το θυμάμαι πολύ καλά .

Ήταν ένα παιχνίδι που είχε εναλλαγές στο σκορ. Μπήκαμε πολύ καλά, είχαμε σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο 20λεπτο, την κεφαλιά του Τζιμπρίλ Σισέ, το σουτ του Σεμπαστιάν Λέτο, του Γιώργου Καραγκούνη … πολύ σημαντικές στιγμές. Μετά η Ρόμα ισορρόπησε, έγινε καλύτερη. Προηγήθηκαν με τον Μίρκο Βούτσινιτς με ένα εξαιρετικό γκολ και πήραν τον έλεγχο, αλλά γενικά ήταν ένα παιχνίδι υψηλής έντασης».

Οι αλλαγές των Σαλπιγγίδη και Χριστοδουλόπουλου αποδείχθηκαν καθοριστικές. Πόσο δύσκολη ήταν για εσάς η απόφαση να αντικαταστήσετε τον Κατσουράνη στο 64’, έναν έμπειρο αμυντικό μέσο με έναν επιθετικό, τον Σαλπιγγίδη;

«Ήμασταν πίσω στο σκορ, χρειαζόμασταν τη νίκη. Έπρεπε να παίξουμε, γιατί εμείς παίζαμε τότε κυρίως 4-3-3. Μετά δώσαμε περισσότερο 4-2-3-1, με τον Σαλπιγγίδη να παίζει πιο κοντά στον Σισέ».

Ενόψει της νέας αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρόμα, ποια είναι η εκτίμησή σας για το παιχνίδι που έρχεται;

«Είναι διαφορετικές ομάδες πλέον. Η Ρόμα έχει αλλάξει φιλοσοφία με τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι προπονητή, είναι πιο compact, πιο σφιχτή ομάδα, και με τριάδα στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην κατάσταση που ήταν τότε. Θεωρώ ότι η Ρόμα έχει το πάνω χέρι και θα είναι το φαβορί, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, βέβαια σε τέτοια παιχνίδια παίζουν ρόλο η φανέλα, ο εγωισμός των παικτών και πολλά ακόμη».