Ο Ντάνιελ Αλοΐζι, ρεπόρτερ της Ρόμα στο Calciomercato, μιλά στο Ole για τη φόρμα, τις απουσίες, τους στόχους της, αλλά και το επερχόμενο ματς με τον Παναθηναϊκό (29/01, 22:00).

Συνέντευξη στον σπουδαστή του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Θάνος Παγκάκη

Παναθηναϊκός και Ρόμα έρχονται αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League έχοντας και οι δύο ομάδες εξασφαλίσει την συνέχεια στην Ευρώπη.

Οι «πράσινοι» καλούνται να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μία ομάδα με έντονη ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία χρόνια, εμπειρία σε νοκ άουτ αναμετρήσεις και ξεκάθαρη φιλοδοξία για διάκριση.

Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να βάλει τις βάσεις για ένα θετικό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι απέναντί του θα βρει μια Ρόμα που ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιου είδους παιχνίδια. Η ιταλική ομάδα από την άλλη έρχεται στον αγώνα σε καλή αγωνιστική κατάσταση, με σταθερή αμυντική λειτουργία και συγκεκριμένη τακτική προσέγγιση, ενώ παράλληλα παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων της τόσο στο ιταλικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη.

Rounding off the league phase in style… 🤤#UEL pic.twitter.com/yRccmxbovO — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 26, 2026

Η αγωνιστική κατάσταση της Ρόμα, οι απουσίες και η δυναμική της

Ποια είναι η τρέχουσα φόρμα της Ρόμα και πόσο έτοιμη είναι για τον αγώνα;



«Η Ρόμα είναι σε εξαιρετική φόρμα. Έχει κερδίσει τέσσερις συνεχόμενους αγώνες στην Ευρώπη και παλεύει για μια θέση στο Τσάμπιονς Λιγκ στο πρωτάθλημα. Το 2026, η Ρόμα έπαιξε άσχημα μόνο εναντίον της Αταλάντα, αλλά αντέδρασε αμέσως. Ο Γκασπερίνι κάνει καταπληκτική δουλειά».

Υπάρχουν σημαντικές απουσίες ή επιστροφές παικτών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αρχική σύνθεση;



«Η πιο σημαντική απουσία είναι αυτή του Ερμόσο, ο οποίος θα επιστρέψει στον αγώνα με τη Νάπολι στις 15 Φεβρουαρίου. Οι Ελ Σαράουι και Ντόβικ θα απουσιάσουν επίσης λόγω τραυματισμού, ενώ οι Μαλέν και Βάζ δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη λίστα της UEFA. Η Ρόμα θα βγει στο γήπεδο με μερικούς αναπληρωματικούς, καθώς βρίσκεται σε καλή θέση στη βαθμολογία. Ο Ελ Αγινάουι θα επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα μετά από ένα μήνα απουσίας λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο Φέργκιουσον θα παίξει στην επίθεση».



Ποιο είναι το ισχυρότερο και το πιο αδύναμο σημείο της Ρόμα στο παιχνίδι της αυτή τη σεζόν;



«Η δύναμη της Ρόμα βρίσκεται στην άμυνα της. Η Ρόμα δέχεται πολύ λίγα γκολ. Η μεγαλύτερη δυσκολία της είναι να σκοράρει γκολ, και ο Μαλέν δεν θα είναι διαθέσιμος».

Η πίεση για διάκριση στην Ευρώπη και οι στόχοι για την φετινή σεζόν

Υπάρχει πίεση για καλή απόδοση στην Ευρώπη, δεδομένης της πρόσφατης παρουσίας της ομάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο;



«Η Ρόμα έχει πολύ καλή απόδοση στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Κέρδισε το Conference League με τον Μουρίνιο και έφτασε τρεις φορές στους ημιτελικούς του Europa League και μία φορά στον τελικό. Υπάρχει πίεση επειδή είναι μια ομάδα που θέλει να προχωρήσει μπροστά και οι οπαδοί θέλουν να εκδικηθούν την ήττα του 2023 από τη Σεβίλλη».

Ποιοι είναι οι στόχοι της Ρόμα για τη φετινή σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη;



«Στην Ιταλία, ο στόχος είναι να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα για να επιστρέψουμε στο Champions League. Στο Europa League, ο στόχος είναι να κερδίσουμε το κύπελλο».

Το προφίλ του Παναθηναϊκού στην Ιταλία και ο γνώριμος στο Ιταλικό ποδόσφαιρο Καλάμπρια

Πώς βλέπουν τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλο στην Ιταλία;



«Στη Ρώμη, όλοι αγαπούν τον Παναθηναϊκό, επειδή οι δύο ομάδες έχουν φιλικές σχέσεις. Στην Ιταλία, υπάρχει μεγάλος σεβασμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πριν από δύο χρόνια, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φιορεντίνα στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός θεωρείται επίσης καλός αντίπαλος, ειδικά στην έδρα του, με τη ζεστασιά των φιλάθλων».

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια είναι γνωστός στη Serie A από την περίοδο που αγωνίστηκε στη Μίλαν. Πώς αξιολογείς τον ρόλο και την επίδρασή του στον Παναθηναϊκό ενόψει αυτού του αγώνα;



«Γνωρίζω πολύ καλά τον Καλάμπρια. Είναι καλός παίκτης που κέρδισε και το πρωτάθλημα με τη Μίλαν. Πέρυσι αγωνίστηκε στη Μπολόνια και παίζει πολύ καλά στην Ελλάδα. Θυμάμαι ότι το 2018 σκόραρε εναντίον της Ρόμα, οπότε ελπίζω να μην το ξανακάνει».

Credits: Intime

Η επιθετική ικανότητα των δύο ομάδων και ο ρυθμός που θα επικρατήσει

Η Ρόμα και ο Παναθηναϊκός έχουν κάτι κοινό σε αυτή τη φάση του Europa League, καθώς έχουν σκοράρει σε 6 από τα 7 παιχνίδια, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Με δεδομένο αυτό, πιστεύεις ότι θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι με πολλά γκολ και από τις δύο ομάδες;



«Η Ρόμα σκοράρει σχεδόν πάντα, αλλά δεν σκοράρει πολλά γκολ. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα υπάρξουν πολλά γκολ σε αυτό το ματς».

Πιστεύεις ότι η Ρόμα θα προσπαθήσει να επιβάλει υψηλό ρυθμό ή θα παίξει πιο προσεκτικά;



«Μια ισοπαλία θα μπορούσε να είναι αρκετή για τη Ρόμα για να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα. Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει επιθετικά».