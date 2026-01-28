Ο Ράφα Μπενίτεθ θέλησε να στείλει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, πριν καν αρχίσει η συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα (29/01, 22:00), για την 8η και τελευταία αγωνιστική στη League Phase του Europa League, θέλησε να στείλει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Μάλιστα, ο Ισπανός τεχνικός θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για το τραγικό συμβάν, προτού καν ξεκινήσει να δέχεται ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους.

«Πριν ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις θα ήθελα να δώσω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων που χάθηκαν στο δυστύχημα την Τρίτη (27/01) και ελπίζω οι άνθρωποι που είναι στο νοσοκομείο να αναρρώσουν γρήγορα.

Για τους οπαδούς του ποδοσφαίρου και ιδίως εκείνους που ταξιδεύουν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα είναι τραγικά νέα. Πάντα είναι άσχημα νέα και ελπίζω να είναι καλά οι άνθρωποι στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ, κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου στο ΟΑΚΑ.