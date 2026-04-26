Ο πανευτυχής και πάντα χαμογελαστός Χρήστος Κόντης μίλησε στους Betarades για το ιστορικό Κύπελλο που κατέκτησε με τον ΟΦΗ, τονίζοντας πως πίστευε στο τρόπαιο, ακόμα και μετά την ισοφάριση του ΠΑΟΚ.

Αποστολή στον Βόλο: Τάσος Φαραός

Ο Χρήστος Κόντης αποτελεί τον απόλυτο «μαέστρο» του φετινού ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί έζησαν μία «παραμυθένια» βραδιά στον Βόλο το βράδυ του Σαββάτου (25/04), κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας Betsson στον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ, στην παράταση (2-3).

Ο Έλληνας τεχνικός έφερε στον ΟΦΗ την δεύτερη κατάκτηση στον θεσμό, μετά από 39 ολόκληρα χρόνια και όπως είναι λογικό, «έπλεε» σε πελάγη ευτυχίας.

Αρκετή ώρα μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Χρήστος Κόντης, ακόμα με το χαμόγελο «ζωγραφισμένο» και ανεξίτηλο στο πρόσωπό του, μίλησε στους Betarades, που έδωσε το «παρών» στον μεγάλο τελικό στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Από το «γούρι» που του έχει φέρει ο Βόλος, μέχρι την πίστη που είχε ακόμα και μετά την ισοφάριση του ΠΑΟΚ, που έστειλε το ματς στην παράταση.

-Φαίνεται πως μάλλον σάς πάει ο Βόλος, 2/2 μέχρι στιγμής σε τελικούς Κυπέλλου…

«Ισχύει αυτό, αγαπάμε Βόλο. Εγώ δηλαδή έχω περάσει και ωραίες στιγμές εδώ αυτό το τρίμηνο που ήμουν προπονητής.

Νομίζω ότι ήταν μια ωραία βραδιά, ποδοσφαιρική βραδιά, με θέαμα πραγματικά, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με ανατροπές, με τα πάντα, και στο τέλος με μια ομάδα σαν τον ΟΦΗ να το κατακτάει και να μας δίνει τεράστια χαρά».

-Ζήσατε πολύ έντονα το παιχνίδι, πριν την εκτέλεση του πέναλτι είδα ότι κάνατε την προσευχή σας, ενώ πανηγυρίσατε έξαλλα τόσο μετά το γκολ, όσο και μετά το τέλος του αγώνα. Πώς νιώθετε;

«Γενικά είμαι ένας άνθρωπος με συναισθήματα, είμαι ένας άνθρωπος με πολλή ένταση μέσα μου. Κάποιες φορές μπορεί να φαίνομαι ότι κάνω κάτι υπερβολικά έντονα, αλλά νομίζω το κάνω πάντα με σεβασμό προς το άθλημα.

Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ η προπονητική, μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι πίσω από μια ομάδα παικτών και να τους καθοδηγώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτοί οι παίκτες μας έδωσαν αυτή τη χαρά σήμερα και σηκώσαμε το κύπελλο».

-Τι σκέφτεστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο ΟΦΗ δέχθηκε το γκολ της ισοφάρισης από τον ΠΑΟΚ, έχοντας κάνει τρεις αναγκαστικές αλλαγές και πρέπει να οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση, με την ψυχολογία να παγαίνει στον αντίπαλο;

«Σκεφτόμουν ότι έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεχτήκαμε πρώτοι γκολ και στο πρώτο ημίχρονο στα πρώτα 15 λεπτά νομίζω, και ήμασταν εκεί. Ξέρω πόσο πολύ το θέλαμε και νομίζω ότι πραγματικά θεώρησα ότι έχουμε ακόμα αυτό το κάτι, κάπου μπορούμε να βρούμε αυτή τη σπίθα για να πετύχουμε άλλο ένα γκολ. Εγώ το πίστευα πάρα πολύ».

-Δεν σας πτόησε που πήγε το παιχνίδι στην παράταση; Γιατί οι φίλοι του ΟΦΗ στην εξέδρα, στα πρώτα λεπτά των καθυστερήσεων, έδειξαν να το πιστεύουν λίγο παραπάνω. Βέβαια, όπως και να έχει, η βραδιά δεν χάλασε…

«Όχι, δεν με πείραξε. Σίγουρα θα θέλαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια, αλλά αυτό δημιούργησε περισσότερο σασπένς. Και έτσι όπως κατέληξε σήμερα το σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν και πιο ωραίο για αυτούς που είδαν το παιχνίδι».

-Πού αφιερώνετε τον τίτλο;

«Στον κόσμο του ΟΦΗ και στα παιδιά τα δικά μας εδώ, σε όλη την ομάδα που ταξίδεψε, που ήταν εκεί, που τα έδωσε όλα μέσα στο γήπεδο. Ο κόσμος με τη σειρά του στήριξε έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Σε όλη την ομάδα μου, τους παίκτες, το σταφ, σε όλους μας».

-Έχετε δει εικόνες από το Ηράκλειο;

«Όχι, δεν έχω δει τίποτα. Δεν έχω προλάβει, βγάζω μόνο φωτογραφίες και μιλάω. Δεν έχω προλάβει να δω τίποτα!», (σ.σ. οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά το τέλος του τελικού, το βράδυ του Σαββάτου (25/04).

-Ήταν το πλάνο σας να «χτυπήσετε» στην αριστερή μεριά του ΠΑΟΚ;

«Ξέραμε πάρα πολύ καλά πώς παίζει ο ΠΑΟΚ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς τι ομάδα έχουμε. Θεωρώ ότι μεσοεπιθετικά είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Όχι ότι δεν είμαστε δυνατοί μεσοαμυντικά, απλώς λέω ότι έχουμε πάρα πολύ ποιότητα.

Έχουμε παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα και βρήκαμε νομίζω τον τρόπο. Και από αριστερά και από δεξιά δημιουργήσαμε φάσεις. Το πρώτο γκολ νομίζω μπήκε από τη δεξιά πλευρά του Φούντα, άρα έχουμε ένα παιχνίδι που δεν είναι μονοδιάστατο, είναι πολυδιάστατο και νομίζω αυτό μας βοηθάει να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα στο γήπεδο».

