Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζονται για ένα ιστορικό ματς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης (26/11, 22:00). Κάθε αναμέτρηση, άλλωστε, απέναντι στην ομάδα που έχει τα περισσότεραα Champions League από κάθε άλλη, ως «ιστορική» λογίζεται.

Λίγες ώρες πριν από τη «σέντρα», ο δημοσιογράφος της Marca, Χουάν Κάστρο Νογκάλες, μίλησε στο Ole.gr και τον Φάνη Τσοκανά, για τα όσα περιμένουν στην Ισπανία, από το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης.

Τι γράφεται, ποιον παίκτη ξεχωρίζουν και το «κακό timing» για τους Πειραιώτες.

Τι περιμένω από το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

Η έδρα περιμένουν να παίξει τον ρόλο της. Ναι μεν οι περισσότεροι από 30.000 θεατές σε ένα γήπεδο, ίσως είναι καθημερινότητα για τις μεγάλες ομάδες της Ισπανίας, αλλά η ατμόσφαιρα του Γεώργιος Καραϊσκάκης, διαφέρει σύμφωνα με τους Ισπανούς.

«Περιμένω ότι στην αρχή θα δούμε μία… χιονοστιβάδα από τον Ολυμπιακό, ένα πολύ ορμητικό παιχνίδι, για να εκμεταλλευτεί τα πρώτα λεπτά», αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Χουάν Κάστρο Νογκάλες. Το φαβορί, όμως, παραμένει «φαβορί» γι’ αυτόν.

«Από εκεί και πέρα, όμως, πιστεύω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα ελέγξει το ματς. Είναι και το φαβορί για να κερδίσει».

🔴⚪🗣️ Mendilibar: “We want to compete, we want to deliver a strong performance, and we want to be as competitive and focused as possible”.​

🔴⚪🗣️ Μεντιλίμπαρ: «Θέλουμε να αγωνιστούμε, θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο και να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί… pic.twitter.com/W3jjWpWY4Y — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 25, 2025

Τα «εσωτερικά» και «εξωτερικά» ζητήματα της Ρεάλ Μαδρίτης

Στην Ελλάδα, όλοι γνωρίζουν είτε λίγο, είτε πολύ, τι συνέβη στο Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης. Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ματς έγινε τεράστιο, από τη στιγμή που ήταν το τελευταίο παιχνίδι των «μερένγκες», πριν ταξιδέψουν για την Αθήνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, λοιπόν, είδε τα προβλήματά της να «διογκώνονται» μετά το 2-2, για την 13η αγωνιστική της La Liga. Είναι, όμως, πράγματι έτσι;

«Στην Ισπανία, ακόμα και πριν το ματς με τον Ολυμπιακό, όλα επικεντρώνονται αποκλειστικά στην κρίση της Ρεάλ Μαδρίτης. Λίγες συζητήσεις γίνονται για τον Ολυμπιακό και για τον Μεντιλίμπαρ. Όλα περιστρέφονται γύρω από την κρίση της Ρεάλ Μαδρίτης, για τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη και το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος της Marca, για να συμπληρώσει.

«Δεν νομίζω ότι τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα — δομικά δεν είναι τόσο σοβαρά — αλλά στη Ρεάλ Μαδρίτης το να μη νικάς σε τρία παιχνίδια δημιουργεί μια μιντιακή κρίση. Δεν πιστεύω ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη του συλλόγου, ούτε πως ο Τσάμπι Αλόνσο κινδυνεύει, αλλά υπάρχει μια μιντιακή κρίση λόγω όλων των σχολίων του κόσμου. Από την άλλη, ίσως είναι αλήθεια πως δεν υπάρχει μεγάλη αρμονία μεταξύ του Τσάμπι και ορισμένων παικτών».

Τι γράφουν για τον Ολυμπιακό

Αν στην θέση της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν κάποιος άλλος σύλλογος, ίσως οι συνθήκες να έμοιαζαν ιδανικές: τρία ματς χωρίς νίκη, εσωτερικά ζητήματα, καταρρακωμένο ηθικό. Απέναντι στον συγκεκριμένο σύλλογο, όμως, είναι έτσι;

«Είναι κακό για τους αντιπάλους της, να αντιμετωπίζεις μια πληγωμένη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι πάντα πολύ δύσκολο. Καλύτερα να τη βρίσκεις σε περίοδο αυτοπεποίθησης και απροσεξίας», συμπληρώνει ο Ισπανός δημοσιογράφος.

Τέλος, όσον αφορά στις συζητήσεις που γίνονται στην Ιβηρική χώρα γύρω από τον Ολυμπιακό, αναφέρει: «Αυτός που ακούγεται περισσότερο εδώ είναι ο Ελ Κααμπί, ο επιθετικός, ο πιο ‘ροκ’ φορ, συμπαίκτης του Μπραχίμ Ντίαθ στην εθνική ομάδα του Μαρόκου. Προφανώς μαζί του, και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αν και τα προβλήματα της Ρεάλ Μαδρίτης, έχουν ‘σκεπάσει’ τις περισσότερες συζητήσεις».