Η στάση του Τσάμπι Αλόνσο στη συνέντευξη Τύπου, εν όψει του αγώνα Ολυμπιακός-Ρεάλ, αλλά και ο «χαμός» των Ισπανών δημοσιογράφων.

Η επίσκεψη της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα «αστέρια» των Ισπανών (26/11, 22:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και η αλήθεια είναι πως, εδώ και αρκετές ημέρες, οι φίλοι των Πειραιωτών «ζουν» για αυτό το παιχνίδι.

Για του λόγου το αληθές, η αναμονή και μόνο για ένα «μαγικό χαρτάκι», που θα «χάριζε» την είσοδο στο Γ. Καραϊσκάκης, το βράδυ της Τετάρτης, ξεπέρασε τους 220.000 χρήστες. Το sold-out χρειάστηκε απλώς μερικά λεπτά, προκειμένου να «σφραγιστεί».

Ωστόσο, είναι γεγονός πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν βρίσκεται στην καλύτερή της περίοδο. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο αγνοεί τη νίκη σε τρεις διαδοχικούς αγώνες. Πρώτα ήρθε η ήττα από τη Λίβερπουλ στο Champions League, έπειτα δύο σερί ισοπαλίες με Ράγιο Βαγιεκάνο και Έλτσε, στη La Liga.

Για μία ομάδα, όπως η «Βασίλισσα», αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Ενώ παράλληλα, στα προβλήματα έχει προστεθεί η δυσαρέσκεια ορισμένων παικτών, ως προς τον τρόπο διαχείρισης του Ισπανού προπονητή, οι τραυματισμοί, αλλά και η άρνηση του Βινίσιους να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Τι έδειξε ο Τσάμπι Αλόνσο στη συνέντευξη Τύπου;

Παρ΄ όλα αυτά, ο Τσάμπι Αλόνσο, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, εν όψει του Ολυμπιακός-Ρεάλ, απέδειξε πως είναι «ψυχρός». Ένας «killer», όπως αρμόζει στον εκάστοτε προπονητή των «μερένχες». Γιατί; Μα φυσικά, λόγω των πολύ μεγάλων «εγώ», που καλείται να αντιμετωπίσει στους ποδοσφαιριστές του.

Αν και οι άνθρωποι της Ρεάλ άργησαν να προσέλθουν στο Γ. Καραϊσκάκης, λόγω της κίνησης που συνάντησαν στους δρόμους της πρωτεύουσας, απάντησαν σε αρκετά ερωτήματα από δημοσιογράφους. Κυρίως Ισπανούς, καθώς είναι γεγονός πως έχουν έρθει δεκάδες στη χώρα μας!

Αφού έθεσαν αρκετά ερωτήματα και προς τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όταν ήρθε η σειρά του Τσάμπι Αλόνσο επικράτησε… locura (σ.σ. τρέλα στα ισπανικά) από τους Ισπανούς δημοσιογράφους. Η κατάσταση στη Ρεάλ, τα αποδυτήρια και οι προσωπικότητες «μονοπώλησαν» το ενδιαφέρον. Βέβαια, ο 44χρονος τεχνικός δεν παρέλειψε να αποθεώσει και τον Βάσκο προπονητή του Ολυμπιακού.

Ακούγονται κάπως «αγχωτικά» όλα αυτά, όταν πέφτουν πάνω σε έναν προπονητή. Ο Τσάμπι Αλόνσο, πάντως, έδειξε απόλυτα ψύχραιμος. Τόσο στη στάση του, η οποία απέπνεε ηρεμία, όσο και στα λόγια του.

Ο -επίσης Βάσκος- τεχνικός της Ρεάλ παρουσιάστηκε απόλυτα προετοιμασμένος. Σαν να ήταν εδώ και καιρό, μάλιστα, έτοιμος για αυτήν την κατάσταση. Σαν να γνώριζε ότι θα ερχόταν η στιγμή, που θα αντιμετώπιζε μία τέτοια κρίση στον πάγκο της «Βασίλισσας».

«Ήξερα ότι θα αντιμετωπίσω μια απαιτητική δουλειά με όμορφες στιγμές. Στιγμές όπου θα χρειαστείς συγκέντρωση, σύνδεση και όπου θα πρέπει να αντιδράσεις. Είμαστε σε ένα σημείο καμπής, αλλά είναι ένα τεράστιο προνόμιο και μία μοναδική ευκαιρία που βρίσκομαι στον πάγκο της Ρεάλ.

Σίγουρα δεν είμαι ο πρώτος προπονητής που βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Θυμάμαι πώς ήταν με Πελεγκρίνι και Αντσελότι. Υπάρχουν απαιτήσεις και κάνουμε αυτοκριτική. Ξέρουμε προς τα πού θέλουμε κα κατευθυνθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επομένως, κανείς δεν αμφιβάλει ότι η Ρεάλ έχει κάποια προβλήματα, όμως η στάση του Τσάμπι Αλόνσο έδειξε πως γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Κι αν κάποιος περιμένει ότι οι «μερένχες» θα εμφανιστούν αποπροσανατολισμένοι με τον Ολυμπιακό, τότε σφάλλει.