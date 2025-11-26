Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φέρεται να έχει πάρει τις αποφάσεις του, για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Ολυμπιακός παίζει ένα ιστορικό ματς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως κάθε ματς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00), αλλά η αρχική του ενδεκάδα δεν αναμένεται να έχει εκπλήξεις.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φέρεται έτοιμος να παρατάξει αυτούς που εμπιστεύεται συνήθως για το ματς της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με μοναδικό ερωτηματικό, μία θέση στα χαφ.

🔴⚪🗣️ Mendilibar: “We want to compete, we want to deliver a strong performance, and we want to be as competitive and focused as possible”.​

🔴⚪🗣️ Μεντιλίμπαρ: «Θέλουμε να αγωνιστούμε, θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο και να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί… pic.twitter.com/W3jjWpWY4Y — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 25, 2025

Ο Σαντιάγο Έσε δεδομένα θα ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα για το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά στο πλάι του, θα βρεθεί είτε ο Ντάνι Γκαρθία, είτε ο Χρήστος Μουζακίτης.

Στις υπόλοιπες θέσεις, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα, μπροστά του.

Στα «φτερά» της επίθεσης, οι Ζέλσον Μάρτινς και Ντάνιελ Ποντένσε θα πάρουν θέση, ενώ στην κορυφή της, θα είναι ο Ελ Κααμπί. Ο Τσικίνιο θα κινείται πίσω του, παρέχοντας βοήθεια παράλληλα, στους δύο χαφ.