Η φετινή έκδοση της League Phase του Europa League παρουσιάζει μία πολύ σημαντική διαφορά, που επηρεάζει ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην επόμενη φάση του Europa League, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της League Phase.

Αρχικά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με 2-0 της Μπέτις στην Τούμπα (22/01) και έτσι, κατάφερε να φτάσει τους 12 βαθμούς, μετά από 7 αγωνιστικές.

Ακολούθως, ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στην έδρα της Φερεντσβάρος, βρήκε γκολ με τον Ζαρουρί στο φινάλε και πήρε έναν «χρυσό» βαθμό, έφτασε τους 11 συνολικά και εξασφάλισε την παρουσία του στη φάση των playoffs.

Όσον αφορά την 8άδα, αυτή τη στιγμή η Μπέτις βρίσκεται στην 8η θέση, έχοντας 14 βαθμούς. Γι’ αυτό, παρά το γεγονός πως απέχει τρεις βαθμούς από τους Ισπανούς, ο Παναθηναϊκός είναι απίθανο να στοχεύσει για την 8άδα, ακόμα και με νίκη απέναντι στη Ρόμα την τελευταία αγωνιστική, καθώς μεσολαβούν αρκετές ομάδες ενδιάμεσα.

Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, εάν θέλει να παλέψει για την είσοδό του στην 8άδα και την απευθείας πρόκριση, θα πρέπει να κάνει το «διπλό» στην έδρα της Λυών, ώστε να πιάσει τους 15 βαθμούς.

Αυτή τη στιγμή, η Ρόμα και η Φερεντβάρος έχουν από 15 βαθμούς και είναι στην 6η και την 7η θέση.

Γιατί, όμως, υπάρχει μία πολύ σημαντική διαφορά, συγκριτικά με την περσινή έκδοση της League Phase του Europa League; Διότι, εάν ρίξουμε μία ματιά στους βαθμούς που κρίθηκε πέρυσι η 8άδα, θα δούμε πως οι 14 ήταν αρκετοί! Κάτι που φέτος αναμένεται να ΜΗΝ ισχύσει!

Πιο συγκεκριμένα, η Ρέιντζερς που εισήχθη ως 8η στον βαθμολογικό πίνακα, μετά από 8 αγωνιστικές, είχε συγκεντρώσει 14 βαθμούς. Στην 6η και στην 7η θέση ήταν η Λυών και ο Ολυμπιακός, που είχαν από 15.

Αντίθετα, οι συγκεκριμένοι βαθμοί έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τις ομάδες, παρά το γεγονός πως η League Phase του Europa League είναι στην 7η στροφή!

Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για μία αλλαγή που επηρεάζει σημαντικά τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι πάντως έχουν εξασφαλισμένη θέση στα playoffs.

Δείτε εδώ τη βαθμολογία της 8άδας στην περσινή League Phase του Europa League:

Δείτε εδώ τη βαθμολογία της 8άδας στην φετινή League Phase του Europa League: