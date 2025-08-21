Ξεκάθαρος ήταν ο Κρίσταπς Πορζίνγκις σε ερώτηση, που του έγινε από τους Betarades, για το αν στο μέλλον θα περάσει από τα μέρη μας, για να αγωνιστεί σε κάποια ελληνική ομάδα!

Δηλώσεις στον Μάνο Φυρογένη

Το Τουρνουά Ακρόπολις ξεκίνησε με την Εθνική να κερδίζει… άνετα τη Λετονία (20/08, 104-86) στο γιορτινό ΟΑΚΑ.

Σαφώς και τα δυο πρόσωπα, που «τράβηξαν» την προσοχή όλων ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Οι δύο σταρς του NBA, «μετέφεραν» στην Ελλάδα, λίγη «μαγεία» απ’ τον «μαγικό κόσμο» του μπάσκετ.

Ο «Greek Freak» ήταν απολαυστικός στην πρώτη του εμφάνιση για φέτος με τα «γαλανόλευκα». Σκόραρε 25 πόντους, «μάζεψε» 10 ριμπάουντ, έδωσε 2 ασίστ και «φιλοδώρησε» με 2 μπλοκ τους αντιπάλους του.

Απ’ την άλλη, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις κινήθηκε σε πιο… ρηχά νερά, τελειώνοντας τον αγώνα με 7 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Στο τέλος μίλησε στους Betarades, σε μία απολαυστική συζήτηση μαζί του, που θα έρθει τις επόμενες ημέρες στις οθόνες σας.

Λίγες ώρες, μετά την αναμέτρηση της «επίσημης αγαπημένης» με τη Λετονία, «έσκασε» το πρώτο teaser, από τη μεγάλη συνέντευξη που είναι στα… σκαριά.

Ο σέντερ των Ατλάντα Χοκς έκτασε μπροστά από το σήμα του Παναθηναϊκού. Επομένως, δεν θα μπορούσε να λείψει η ερώτηση, για αν «βλέπει» στο μέλλον τον εαυτό του στην Ελλάδα.

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις δεν «κρύφτηκε» και «αποκάλυψε», πως θα επιθυμούσε να έρθει στα μέρη μας, για να παίξει μπάσκετ.

Μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως έχει πάει σε αρκετά ελληνικά νησιά, μιας και του αρέσει ιδιαίτερα η χώρα μας.

Δείτε παρακάτω τι είπε ο Κρίσταπς Πορζίνγκις για το ενδεχόμενο να παίξει στην Ελλάδα: