Οδοστρωτήρας ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέναντι στη Λετονία στην πρώτη του φετινή εμφάνιση με το εθνόσημο.

Επιβλητικός, κυριαρχικός, ασταμάτητος. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να άργησε να μπει κάπως στα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας όμως ήταν… φουριόζος απέναντι στη Λετονία. Στην πρώτη φετινή του παρουσία με τη «γαλανόλευκη».

Δεν είναι μονάχα τα όσα γράφει η στατιστική για τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς αλλά πολύ περισσότερο, το αίσθημα αυτοπεποίθησης που δίνει στους συμπαίκτες του αλλά και το πλάτος που προσφέρει στο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας. Είναι τυχαίο το γεγονός πως η κάκιστη από την περιφέρεια στα τρία προηγούμενα φιλικά Εθνική Ελλάδος, εκτέλεσε τους Λετονούς με πάνω από 50% στο τρίποντο; Και δίχως να πατήσει παρκέ ο Τολιόπουλος, ο οποίος διά στόματος Βασίλη Σπανούλη ανεβάζει στροφές. Και προπονείται πλέον (σχεδόν) κανονικά.

Τα λεπτά του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπορεί να ήταν μετρημένα (15’18”) αλλά και ταυτόχρονα αρκετά για να κάνει τη διαφορά και να δώσει άλλη διάσταση στο παιχνίδι της «γαλανόλευκης», η οποία φυσικά είναι άλλη ομάδα με την παρουσία του.

Ο point forward/Center όπως τον χαρακτήρισε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου, ήταν χάρμα ιδέσθαι, παίρνοντας στην πλάτη του την Εθνική Ομάδα από το ξεκίνημα.

Freak πρώτο ημίχρονο με 20 πόντους, τελειώσε την αναμέτρηση με 25, 10 ριμπάουντ και τρεις ασίστ ενώ μοίρασε και δύο μπλοκ στους αντιπάλους που βρήκαβ τον… μπελά τους μαζί του.

Παρουσία ιδανική για να… ζεστάνει τους απανταχού αγνούς φίλους της «Επίσημης Αγαπημένης» και να δώσει μία πρώτη απάντηση σε όσους έσπευσαν να σταθούν στο περιστατικό με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.