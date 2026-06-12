Λίγες ώρες, μετά την πρεμιέρα του Μουντιάλ, ο Ταμαντανί Ενσαλίβα μιλάει στο Ole.gr! Σε μία συνέντευξη που είχε τα πάντα. Ξεκίνησε με τον Καναδά και έφτασε μέχρι τη στιγμή που «αγάπησε» την ΑΕΚ, αλλά και τις συζητήσεις με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκίνησε, αλλά το μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr συνεχίζεται με τον Καναδά.

Ο «εκπρόσωπός» του είναι ο Ταμαντανί Ενσαλίβα. Ένας πρώην ποδοσφαιριστής, που αν και δεν γεννήθηκε στη Βόρεια Αμερική γνωρίζει πολύ καλά τα «λημέρια», αφού είναι 14 φορές διεθνής!

Στην Ελλάδα έγινε εξ αρχής γνωστός, χάρη στο πέρασμά του από τον Πανιώνιο, που υπήρξε το «διαβατήριο» για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Στην «Ένωση» έμεινε για 2.5 χρόνια, αλλά επέστρεψε ξανά στα μέρη μας, αφού λίγο πριν «κρεμάσει» τα παπούτσια του έπαιξε και στην Καβάλα.

Πλέον, στα 44 του έχει «αλλάξει» τελείως συνήθειες, αφού ασχολείται με το τραγούδι, ενώ οι νεότεροι θα τον γνωρίζουν για το: «Ela Sto Gipedo».

Ένα τραγούδι που γράφτηκε για την Allwyn Arena και ερμηνεύτηκε από τον ίδιο! Στην απολαυστική συζήτηση, που έγινε ακόμα ένα «παζλ» του μεγάλο αφιερώματος του Ole.gr, ο Ταμαντανί Ενσαλίβα μίλησε για όλα.

Από το «πώς» ετοιμάζεται ο Καναδάς να «υποδεχτεί» το Παγκόσμιο Κύπελλο, το «γιατί» αποδέχτηκε την πρόταση του Πανιωνίου, τις προτάσεις που του έγιναν από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά και το ματς που τον έκανε να «αγαπήσει» την ΑΕΚ.

Credits: Intime

«Ελπίζω ότι ο Καναδάς θα πετύχει την πρώτη του νίκη»

–Ο Καναδάς έχει αναλάβει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μαζί με το Μεξικό και τις ΗΠΑ. Πώς εξελίσσονται οι προετοιμασίες και πώς έχει υποδεχθεί ο κόσμος αυτή την εξέλιξη;

«Δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις προετοιμασίες των γηπέδων. Οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες διαθέτουν ήδη εξαιρετικές και λειτουργικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είμαι βέβαιος ότι έχουν αναβαθμιστεί κατάλληλα για την περίσταση. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι χρειάστηκαν ιδιαίτερα μεγάλες παρεμβάσεις ώστε τα στάδια να είναι έτοιμα. Όσον αφορά τον κόσμο, ο Καναδάς είναι μια μεγάλη, όμορφη και φιλόξενη χώρα που διοργανώνει πάντοτε επιτυχημένες εκδηλώσεις. Γι’ αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα αποτελέσει έναν εξαιρετικό προορισμό για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

–Ο Καναδάς δεν έχει πολλές συμμετοχές σε Παγκόσμια Κύπελλα. Τα τελευταία χρόνια, όμως, παρουσιάζει σταθερή παρουσία. Γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό και τι άλλαξε;

«Υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στη νεότερη γενιά ποδοσφαιριστών. Πολλοί ξεκίνησαν να αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές ομάδες από μικρή ηλικία, ενώ αρκετοί απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες μέσω του MLS, κάτι που τους άνοιξε τον δρόμο για ευκαιρίες στην Ευρώπη. Έχουν κερδίσει τον σεβασμό του ποδοσφαιρικού κόσμου και αυτό τους έχει δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η πρόκριση στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο αποτέλεσε την επιβεβαίωση ότι μπορούν πλέον να θεωρούνται μια ανταγωνιστική ομάδα στην περιοχή της CONCACAF. Το επόμενο βήμα είναι να πετύχουν αποτελέσματα και στην τελική φάση του Μουντιάλ. Ελπίζω ότι, με το πλεονέκτημα της έδρας, ο Καναδάς θα καταφέρει να πετύχει και την πρώτη του νίκη σε Παγκόσμιο Κύπελλο».

–Πολλοί λένε ότι ο όμιλος είναι εύκολος. Πιστεύετε ότι ο Καναδάς έχει την ευκαιρία να προκριθεί στην επόμενη φάση ή να φτάσει αρκετά μακριά στη διοργάνωση;

«Πιστεύω ότι διαθέτει την ποιότητα για να προκριθεί. Ωστόσο, μια τόσο μεγάλη διοργάνωση απαιτεί και εμπειρία στη διαχείριση της πίεσης, καθώς και τη συλλογική ικανότητα να αντιμετωπίζονται προβλήματα που μπορεί να προκύψουν εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν είμαι αρκετά κοντά στην ομάδα ώστε να γνωρίζω πόσο καλά προετοιμασμένη είναι σε αυτούς τους τομείς, αλλά από την ποιότητα που βλέπει κανείς, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι έχει τις δυνατότητες να προκριθεί από αυτόν τον όμιλο».

«Δεν ήξερα τίποτα για τον Πανιώνιο, γνώριζα μόνο τον Λίνεν»

–Η πρώτη σας επαφή με την Ελλάδα ήταν μέσω του Πανιωνίου. Ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν ακούσατε για το ενδιαφέρον της ομάδας;

«Δεν γνώριζα τίποτα για την ομάδα, αλλά γνώριζα τον Έβαλντ Λίνεν. Υπέθεσα λοιπόν ότι, αν εκείνος ήταν πρόθυμος να εργαστεί σε αυτή τη χώρα και σε αυτή τη λίγκα, τότε άξιζε να αποδεχθώ την πρόταση και να δοκιμάσω κάτι νέο στην καριέρα μου. Τελικά είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα αυτή την απόφαση».

Credits: Intime

«Συζήτησα με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό»

–Πριν από το ενδιαφέρον της ΑΕΚ, υπήρχε κάποια άλλη ελληνική ομάδα που σας ήθελε;

«Είχα συζητήσει με εκπροσώπους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Εκείνη την περίοδο, όμως, είχα συμφωνήσει με την ΑΕΚ, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην τηρήσω τη συμφωνία μου».

«Αγάπησα την ΑΕΚ στο ματς με τη Μίλαν»

–Πώς σας προσέγγισε η ΑΕΚ και πώς πειστήκατε να πείτε το «ναι»;

«Έδειξαν ειλικρινές ενδιαφέρον για μένα, ενώ με γοήτευε και η προοπτική να συνεργαστώ με έναν προπονητή που είχε δουλέψει στη Μπαρτσελόνα και θα μπορούσε να μου διδάξει περισσότερα για το ποδόσφαιρο. Είχα δει την ΑΕΚ να αγωνίζεται απέναντι στη Μίλαν και η ατμόσφαιρα και η ενέργεια που είδα με έκαναν να τον αγαπήσω αμέσως. Έτσι, όταν ήρθε η πρόταση, είχα ήδη αποφασίσει».

–Στην πρώτη σας σεζόν φτάσατε πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Υπήρξε όμως η «υπόθεση Βάλνερ» με τον Ολυμπιακό. Πιστεύετε ότι η ΑΕΚ αδικήθηκε και έπρεπε να είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα;

«Ναι, το πιστεύω. Είναι το μοναδικό πράγμα που θεωρώ ότι λείπει από την πορεία μου στην ΑΕΚ. Θα ήθελα να είχα πανηγυρίσει την κατάκτηση εκείνου του πρωταθλήματος ως ο πραγματικός πρωταθλητής της σεζόν. Μέχρι σήμερα με στεναχωρεί ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ωστόσο, η ΑΕΚ έχει πλέον σταθεροποιηθεί και έχει επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάτι που επιτρέπει και σε εμάς τους παλιούς παίκτες να χαιρόμαστε βλέποντας τον σύλλογο εκεί όπου πραγματικά ανήκει».

«Δάσκαλος ο Ριβάλντο, δεν χρειαζόταν να μιλάει πολύ»

–Στην ΑΕΚ συνεργαστήκατε και με τον Ριβάλντο. Πώς είναι να παίζεις δίπλα σε έναν «θρύλο» του ποδοσφαίρου;

«Ήταν ένας δάσκαλος που δεν χρειαζόταν να μιλάει πολύ. Έβλεπες τι έκανε στο γήπεδο, πώς αγωνιζόταν, πόσο σκληρά δούλευε και πόσο λίγη προσοχή ζητούσε για όλα αυτά. Ήταν το ιδανικό παράδειγμα ενός απόλυτου επαγγελματία, ο οποίος κάποτε βρισκόταν στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου».

–Ποια είναι η καλύτερη ανάμνησή σας από την ΑΕΚ, αυτή που θυμάστε μέχρι σήμερα;

«Το πρώτο επίσημο παιχνίδι μου με την ΑΕΚ στη Σεβίλλη και ο τελικός του Κυπέλλου. Πρόκειται για υπέροχες αναμνήσεις».

Credits: Intime

–Επιστρέψατε αργότερα στην Ελλάδα για ένα σύντομο διάστημα. Πώς ήταν η εμπειρία σας στην Καβάλα;

«Ήταν όμορφο να επιστρέψω στην Ελλάδα, αλλά εκείνη ήταν μια ταραχώδης περίοδος τόσο για τον σύλλογο όσο και για εμένα προσωπικά. Παρ’ όλα αυτά, όλα αποτελούν μέρος του ταξιδιού και εκείνη η στάση είχε επίσης τις θετικές της στιγμές».

«Είμαι περήφανος που έφτιαξα κάτι που θυμάται ο κόσμος»

–Πώς αποφασίσατε να αλλάξετε καριέρα και να ασχοληθείτε με το τραγούδι;

«Είχα αρκετό ελεύθερο χρόνο σε περιόδους που δεν αγωνιζόμουν και κάποια στιγμή αποφάσισα να το δοκιμάσω. Μου άρεσε και οι αντιδράσεις που λάμβανα για τη μουσική μου ήταν πάντοτε θετικές. Έτσι συνέχισα να ασχολούμαι πιο σοβαρά όταν το ποδόσφαιρο δεν απαιτούσε πλέον όλη την προσοχή μου».

Credits: Intime

–Πώς προέκυψε το τραγούδι για το γήπεδο της ΑΕΚ;

«Ήταν ένα τυχαίο αίτημα από έναν φίλαθλο και δημοσιογράφο της ΑΕΚ εκείνη την εποχή. Μου φάνηκε καλή ιδέα, οπότε δοκίμασα να δημιουργήσω κάτι. Τελικά το αποτέλεσμα άρεσε στον κόσμο. Δεν ήταν κάτι που απαίτησε ιδιαίτερη προσπάθεια, αλλά συχνά έτσι συμβαίνει με τη δημιουργία. Είμαι περήφανος που έφτιαξα κάτι που ο κόσμος συνεχίζει να απολαμβάνει».

–Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους φιλάθλους της ΑΕΚ;

«Συγχαρητήρια για το απόλυτα δίκαιο πρωτάθλημα, για ακόμη μία φορά. Ανυπομονώ να παρακολουθήσω τις ευρωπαϊκές βραδιές της ομάδας την επόμενη σεζόν και ελπίζω να βρω επιτέλους τον χρόνο να επισκεφθώ το νέο γήπεδο σε έναν επίσημο αγώνα.

Και, όπως πάντα, σας ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια, είτε μέσω μηνυμάτων είτε όταν συναντώ ανθρώπους στον δρόμο. Η εκτίμησή σας σημαίνει πολλά για μένα, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από ανθρώπους που αποτελούν μέρος της σπουδαίας ιστορίας αυτού του συλλόγου».

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