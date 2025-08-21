Η Εθνική ομάδα πραγματοποίησε πειστική εμφάνιση απέναντι στη Λετονία με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα.

Ο πρότερος βίος λένε πως ακολουθεί τον άνθρωπο στα επόμενα στάδια/κεφάλαια της ζωής του, όποια κι αν είναι αυτά. Σχετίζεται ως μία βάση αναλλοίωτη. Δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι αντίθετο με τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο παίκτης Kill Bill δεν άφηνε τίποτα στην τύχη του, για αυτό και πραγματοποίησε μία «θρυλική» καριέρα, χαρακτηριστικό που τον έχει ακολουθήσει και στην προπονητική του ιδιότητα. Για την ακρίβεια, ακόμα περισσότερο σε αυτή, όπως δείχνουν οι πρώτοι μήνες με το πινακάκι στο χέρι.

Απαιτητικός, είναι από εκείνους τους προπονητές που μιλάει αρκετά με τους παίκτες του. Παραστατικός ως προς τη γλώσσα του σώματός του, προσπαθεί διαρκώς να εξελίξει το παιχνίδι της ομάδας της οποίας κρατάει το τιμόνι. Και αυτό δεν αλλάζει ανάλογα με το μέγεθος του αθλητή που έχει στο πλευρό του. Είτε αυτός λέγεται Μάικ Τζέιμς όπως φάνηκε και μέσα στη σεζόν είτε Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak πραγματοποίησε την πρώτη του φετινή εμφάνιση με το εθνόσημο στο στήθος και έλαμψε. Ο σούπερ σταρ των Μπακς αποτελεί φυσικά τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ και την Εθνική ομάδα, σημείο αναφοράς όπως φάνηκε και κόντρα στη Λετονία με την πληθωρική παρουσία του. Ένα… αγρίμι που μπορεί να συνεισφέρει και να «γράψει» νούμερα από μόνος του.

Παρόλα αυτά και λαμβάνοντας υπόψιν την καθυστερημένη σε σχέση με τους υπόλοιπους είσοδό του στην προετοιμασία και τα φιλικά της Εθνικής, υπάρχουν πλάνα και σχέδια στο μυαλό του Σπανούλη τα οποία θέλει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να αφομιώσει. Και γι’ αυτό δεν τον… άφηνε σε ησυχία στην πρεμιέρα του Τουρνουά Ακρόπολις.

Κάθε που ο Έλληνας σούπερ σταρ γινόταν αλλαγή, Σπανούλης και Αντετοκούνμπο είχαν σύντομες συζητήσεις για κάποιες φάσεις με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να εξηγεί στον δις MVP του ΝΒΑ, τι είναι αυτό που θέλει από εκείνον. Άλλωστε η σχέση τους είναι εξαιρετική όμως έχει φανεί και στο παρελθόν.

Αυτή ήταν η εικόνα, κάθε που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καθόταν στον πάγκο!

Παρατηρήσεις, ιδιαίτερα, φροντιστήριο για έναν κοινό πόθο. Τη διάκριση που τόσο πολύ έχει λείψει από αυτήν την Εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια.

Φυσικά ο Σπανούλης δεν έχει κερδίσει την αποδοχή μονάχα του Αντετοκούνμπο αλλά όλων των παρευρισκόμενων. Εμβληματική φυσιογνωμία στον πάγκο της Εθνικής ομάδας. Μένει να φανεί βέβαια και το… ταμείο στο τέλος του Σεπτέμβρη, διότι άπαντες σε αυτή τη ζωή κρίνονται εκ του αποτελέσματος.