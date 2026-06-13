Το Ole.gr κάνει ένα μικρό «διάλειμμα» από τις «συνηθισμένες» συνεντεύξεις. Ο Λόταρ Ματέους μπορεί να μην έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα, αλλά έχει ζήσει τα… πάντα. Γι’ αυτό και «κερδίζει» επάξια μία θέση στο μεγάλο αφιέρωμα, σε μία απολαυστική συζήτηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Λόταρ Ματέους. Ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. EURO, Παγκόσμιο Κύπελλο, Χρυσή Μπάλα και μία καριέρα που τα έχει όλα!

Μπορεί το μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr να αφορά ποδοσφαιριστές που «έζησαν» και την Ελλάδα. Όμως, δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος «εκπρόσωπος» για τη Γερμανία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μιλάμε για τον record man συμμετοχών με την εθνική του. Aκόμα και αν έχει αποσυρθεί εδώ και 25 χρόνια.

Ωστόσο, οι περισσότεροι θα τον έχουν στο μυαλό τους ως: τον αρχηγό της Δυτικής Γερμανίας, που σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ το 1990 απέναντι στην Αργεντινή του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα!

Στο «σήμερα», στο 64ο έτος της ηλικίας του, παραμένει στην «ενεργό δράση» από ένα διαφορετικό πόστο, αφού είναι σχολιαστής στη γερμανική τηλεόραση, αλλά και Ambassador της Interwetten.

Αυτός ήταν και ο λόγος που επισκέφτηκε και την Ελλάδα, μία χώρα, που ουκ ολίγες φορές έχει δει και ο ίδιος έχει ευχάριστες αναμνήσεις από αυτή.

Ένας πραγματικός «θρύλος» μιλάει στον Διονύση Καλαϊζή, με το βασικό θέμα συζήτησης να είναι το φετινό Μουντιάλ!

Ο Λόταρ Ματέτους «αποκαλύπτει» στο Ole.gr τις ομάδες που «βλέπει» ως φαβορί. Aναλύει τις πιθανότητες της Γερμανίας να κερδίσει τη διοργάνωση, ενώ μιλάει και για τις «μάχες» με τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, αλλά και το «πώς» είναι να κρατάς το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Λόταρ Ματέτους, λοιπόν, στις οθόνες σας και ένα μικρό «διάλειμμα» από τις «συνηθισμένες» συνεντεύξεις του μεγάλου αφιερώματος.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη συνέντευξη του Λόταρ Ματέους:

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