Ο Ρούντι Σκάτσελ στο Ole.gr, σε μία συνέντευξη για όλους και για όλα. Τι περιμένει από το Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν, γιατί τους τελευταίους μήνες στους «πράσινους» δεν είχε χρόνο συμμετοχής και η… περίεργη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Έμεινε μονάχα μία σεζόν στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, πρόλαβε να «δεθεί» και θα ήθελε να μείνει παραπάνω στην Ελλάδα. Ο Ρούντι Σκάτσελ είναι μοναδικός Τσέχος, που έχει φορέσει την πράσινη φανέλα.

Βρέθηκε στα μέρη μας το 2004, πριν πει «αντίο» το καλοκαίρι του 2005, καθώς ήταν δανεικός από τη Μαρσέιγ. Τα χρόνια μπορεί να έχουν περάσει, αλλά θυμάται πολύ καλά, κάθε λεπτομέρεια της ζωής του.

Πόσω μάλλον, από τη σεζόν του στον Παναθηναϊκό. Έπαιξε στο Champions League, ήταν βασικός -σχεδόν- σε όλες τις αναμετρήσεις το πρώτο του διάστημα.

Credits: Intime

Λίγες ώρες απομένουν, ώστε ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Πλζεν (11/12, 22:00), για την 6η αγωνιστική του Europa League. Για αυτό και το Ole.gr εντόπισε τον Ρούντι Σκάτσελ, για να μας «αναλύσει» την εν λόγω αναμέτρηση.

Σε μία συζήτηση, που δεν έλειψε τίποτα. Από τη σχέση του με τον Τάκη Φύσσα, στο «γιατί» δεν συνέχισε στο «τριφύλλι», στο «προφίλ» των Τσέχων έως και τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ!

Για αυτό και οι περίπου 1.000 λέξεις. Με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να «θυμάται» τα παλιά και μιλάει για όλα όσα… έρχονται.

«Είναι ένας ηγέτης, έχει πάρει σωστές αποφάσεις»: Ο προπονητής που ανέδειξε τον Ζαφείρη, στο Ole! Ο άνθρωπος που έφερε τον Χρήστο Ζαφείρη στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, αποκαλύπτει στο Ole, γιατί τον ξεχώρισε. Τα δυνατά στοιχεία, το μέλλον και η σωστή επιλογή με τον ΠΑΟΚ.

«Είναι 50-50, δεν υπάρχει δικαιολογία»

-Αρχικά, τι περιμένεις να δεις από τον αγώνα Παναθηναϊκός εναντίον Βικτόρια Πλζεν;

«Δεν έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια, επειδή είμαι μακριά. Ο Παναθηναϊκός τα πάει πολύ καλά στην Ευρώπη. Και οι δύο ομάδες έχουν εννέα βαθμούς. Έτσι, αν κερδίσει μία ομάδα, έχει πολλές πιθανότητες να είναι στην πρώτη 8άδα. Και οι δύο τα πάνε πολύ καλά».



-Έχεις παρακολουθήσει κάποιον αγώνα του Παναθηναϊκού; Υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που σας ξεχωρίζει;

«Γνωρίζω πολύ καλά τον Τάκη Φύσσα. Είναι πολύ στενός μου φίλος. Από τότε που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό λίγο περισσότερο επειδή, όπως είπα ο Τάκης είναι πολύ στενός μου φίλος».

-Επικοινώνησες πρόσφατα μαζί του;

«Ναι, επικοινωνούμε μερικές φορές μέσω μηνυμάτων. Μία φορά το χρόνο, ανταλλάσσουμε μηνύματα τα Χριστούγεννα. Όπως είπα, είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Για παράδειγμα, του είχα στείλει συγχαρητήρια, όταν επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, πριν από λίγο καιρό».

–Τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός αν θέλει να νικήσει τη Βικτόρια Πλζεν;

«Έχουν νέο προπονητή. Νομίζω ότι αλλάζουν λίγο τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι πολύ επικίνδυνοι στην έδρα τους. Πρόσφατα κέρδισαν και τη Ρόμα. Οπότε, φέτος, τα πάνε πολύ καλά. Δυσκολευτήκαν αρκετά στην αρχή της σεζόν. Έχασαν μερικούς βαθμούς τον τελευταίο καιρό. Αλλά, όπως είπα, έχουν νέο προπονητή. Από όσο νομίζω πήγε πριν από έξι εβδομάδες. Οπότε, προσπαθεί να αλλάξει λίγο τον τρόπο που παίζουν. Αυτό ίσως είναι ένα μικρό πρόβλημα για αυτούς αυτή τη στιγμή. Γι’ αυτό χάνουν μερικές φορές βαθμούς. Αλλά, μέχρι στιγμής στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι τα πάνε πολύ καλά. Και ο Παναθηναϊκός έχει νέο προπονητή, τον Ράφα Μπενίτεθ. Οπότε, ναι. Είναι 50-50. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δικαιολογία για κανέναν».

–Όταν έγινε γνωστό ότι η Βικτόρια Πλζεν θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, τι σκέφτηκαν στην Τσεχία;

«Δεν ξέρω πάρα πολλά. Όπως είπα, έφυγα από την Τσεχία. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ μακριά από την Ευρώπη. Έφυγα για το Λος Άντζελες και τώρα είμαστε σε διακοπές. Οπότε, δεν παρακολουθώ πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, δεν έχω και πολύ ‘καθαρή’ εικόνα. Φυσικά, σέβονται τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας μεγάλος σύλλογος και έχει μεγάλη ιστορία. Οπότε, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για τη Βικτόρια. Θα είναι ένα γεμάτο γήπεδο. Και, όπως είπα, τα πάνε πολύ καλά και οι δύο ομάδες. Οπότε, πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν αρκετούς βαθμούς και να κερδίσουν, για να εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία και για την άνοιξη. Θα μπορούσε να είναι ένα καλό παιχνίδι, επειδή οι δύο ομάδες έχουν αρκετούς βαθμούς. Οπότε, αν κερδίσει μία από αυτές, ουσιαστικά θα προκριθεί. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένα καλό και ανοιχτό παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος».

«Χάρηκα που πήγα στον Παναθηναϊκό»

–Ας γυρίσουμε πίσω στις μέρες σου, όταν ήρθες στον Παναθηναϊκό. Πρώτα απ’ όλα, πώς έγινε η μεταγραφή σου; Ήταν εύκολο να πεις «ναι» στον Παναθηναϊκό;

«Φυσικά. Πήγα δανεικός από τη Μαρσέιγ. Από μια ομάδα, επειδή δεν λειτουργούσαν όλα τέλεια για εμάς. Ήθελα να αλλάξω ομάδα, επειδή δεν ήθελα να παίξω αριστερός μπακ. Ήθελα παίξω μπροστά και πιο επιθετικά. Έτσι, όταν ο Παναθηναϊκός μού πρότεινε μονοετές συμβόλαιο, χάρηκα που πήγα γιατί η ιστορία του και το να παίξω στο Champions League και να διεκδικήσω τον τίτλο ήταν ιδανικά για μένα».

–Είπες για το Champions League, έπαιξες εναντίον της Άρσεναλ. Ένα χρόνο αφού είχε κερδίσει την Premier League χωρίς ήττα. Πώς ήταν η εμπειρία των «αστεριών»;

«Δεν χάσαμε. Παίξαμε εναντίον της -ίσως- πιο δυνατής Άρσεναλ στην ιστορία. Δεν χάσαμε. Δυστυχώς, είχαμε την ευκαιρία να τους νικήσουμε. Στο τέλος της ημέρας, παίξαμε δύο καλά παιχνίδια και είχαμε την ευκαιρία να τους νικήσουμε. Δυστυχώς, δεν το κάναμε. Αλλά ήταν μια δυνατή ομάδα και φυσικά μου άφησαν ωραίες αναμνήσεις».

«Συμβαίνει συνέχεια, όταν ένας σύλλογος αποφασίζει να μην ξοδέψει χρήματα για εσένα»

–Τους πρώτους έξι μήνες, έπαιξες σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Τι άλλαξε μετά;

«Πρώτα απ’ όλα, άλλαξαν τόσοι πολλοί προπονητές. Φυσικά, αποφάσισαν να μην με υπογράψουν με μόνιμο συμβόλαιο. Αυτός είναι πάντα ένας από τους λόγους που σταματούν να σε χρησιμοποιούν. Ήμουν απογοητευμένος. Στο τέλος της ημέρας, χάσαμε τη ‘μάχη’ για τον τίτλο. Στο τέλος της ημέρας, δεν έπαιξα πολύ τους τελευταίους μήνες. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Γιατί ήμουν απλώς δανεικός. Συμβαίνει συνέχεια έτσι, όταν ένας σύλλογος αποφασίζει να μην ξοδέψει χρήματα για εσένα. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική ζωή. Δυστυχώς, σταμάτησαν να με χρησιμοποιούν και να παίζω. Αλλά έχω ωραίες αναμνήσεις για τον Παναθηναϊκό, για την Αθήνα γενικά. Αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου».



-Είχατε μια πολύ καλή ομάδα το 2005 και είχατε κερδίσει το περσινό πρωτάθλημα. Γιατί νόμιζες ότι δεν κάνατε το back-to-back;

«Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Η προηγούμενη χρονιά ήταν ακόμα πιο δυνατή. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τα σημεία-κλειδιά. Νομίζω λίγη σταθερότητα. Γιατί αν αλλάξεις τέσσερις προπονητές κατά τη διάρκεια της σεζόν, πάντα κάτι δεν πάει καλά. Ίσως ήταν λάθος. Δεν με χρησιμοποίησαν και πολύ. Σίγουρα το κλειδί ήταν η σταθερότητα. Αν αλλάξεις τέσσερις προπονητές κατά τη διάρκεια της σεζόν, τι περιμένεις; Παίζουμε για τον τίτλο. Κάναμε πραγματικά καλή δουλειά. Αρκετά καλά στο Champions League. Και κάθε δύο μήνες υπάρχει ένας νέος προπονητής. Είναι περίεργο και δεν βοηθά την ομάδα. Αυτός ήταν ο βασικός παράγοντας για τον οποίο δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Είχαμε μια ευκαιρία. Ήμασταν μπροστά. Και μετά, δυστυχώς, χάσαμε τη ‘μάχη’ με τον Ολυμπιακό».

Credits: Intime

Όπως είπες, αγαπάς την Ελλάδα. Ήρθες επίσης στη Λάρισα για λίγο. Τι σου λείπει περισσότερο από εδώ;

«Σίγουρα ο καιρός και ο τρόπος ζωής. Οι άνθρωποι είναι πολύ ευγενικοί και φιλικοί. Απίστευτος καιρός. Ωραίο φαγητό. Πάντα έλεγα ότι η Αθήνα ήταν μια υπέροχη πόλη για να μείνεις. Όλο το χρόνο το απόλαυσα. Ακόμα και οι τελευταίοι δύο μήνες δεν ήταν τέλειοι για μένα. Αλλά έχω μια ωραία ανάμνηση από τον Παναθηναϊκό. Η άλλη ομάδα ήταν μια διαφορετική ιστορία. Υπήρχε τρέλα. Αλλά ήταν μέρος της ποδοσφαιρικής ζωής στην Ελλάδα».

«Περίεργη αποχώρηση για τον Ζαφείρη»

Μια γνώμη για τον Χρήστο Ζαφείρη που παίζει στο τσεχικό ποδόσφαιρο και θα έρθει σε λίγο καιρό στην Ελλάδα.

«Τον είδα όταν παρακολουθούσα τη Σλάβια. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια περίεργη αποχώρηση για αυτόν. Ουσιαστικά έφυγε από τη Σλάβια, αλλά συνέχισε να παίζει και φεύγει αυτή τη στιγμή. Για μένα ήταν λίγο περίεργο. Πώς αποφασίζουν και πώς διαχειρίζονται όλες οι πλευρές αυτήν την κατάσταση; Είπε ότι θα μείνει στη Σλάβια, θα επεκτείνει το συμβόλαιο, μετά είπε ότι δεν θα φύγει. Ταλαντούχο παιδί. Καλός παίκτης. Αλλά έμεινε για λίγο ακόμα, για να παίξει στο Champions League για τη Σλάβια. Έπειτα, τον Ιανουάριο, θα έρθει η τελική αποχώρησή του για να έρθει πίσω στην Ελλάδα. Για μένα είναι περίεργο».