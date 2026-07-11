O Zότα Σίλβα «έπιασε» Λιμάνι και ο πρώην προπονητής του στη Βιτόρια Γκιμαράες, Άλβαρο Πατσέκο, «ανέλυσε» στο Ole.gr τα όσα μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό τους επόμενους μήνες!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Ο Ολυμπιακός έχει «ανάψει» τις μηχανές του και προσπαθεί να «κλείσει» τις μεταγραφικές του υποθέσεις. Ο Ζότα Σίλβα είναι το τελευταίο «χτύπημα» των Πειραιωτών, που εξασφάλισαν τη «μετακίνησή» του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έκανε το «μπαμ» τα τελευταία χρόνια, αφού μέχρι το καλοκαίρι του 2022 ήταν στη δεύτερη κατηγορία της πατρίδας του.

𝐉𝐎𝐓𝐀 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐀 – Welcome to Olympiacos! 🔴⚪️ pic.twitter.com/epJIsJjQCx — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 9, 2026

Όμως, μία μεταγραφή που κόστισε μόλις 190.000 ευρώ ήταν ικανή να του «αλλάξει» όλη την καριέρα.

Η παρουσία του στη Βιτόρια Γκιμαράες τού έδωσε την ευκαιρία να ζήσει μοναδικές στιγμές.

«Έγραψε» νούμερα, απέκτησε εμπειρία, ήρθε η κλήση του στην εθνική Πορτογαλίας, αλλά είχε και τη «μετακόμισή» του στην Premier League!

𝙉𝙚𝙬 𝙖𝙙𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 ✨



Introducing Jota Silva 🇵🇹 pic.twitter.com/oqcsfnDTf1 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 9, 2026

Στην πορεία του γνώρισε αρκετούς προπονητές και ένας που τον βοήθησε πάρα πολύ ήταν ο Άλβαρο Πατσέκο.

Οι δύο τους συνυπήρξαν στο ίδιο «στρατόπεδο» για περίπου 10 μήνες και 31 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ζότα Σίλβα «εκτόξευσε» τους αριθμούς του, έχοντας 13 τέρματα, και έξι ασίστ, ενώ «κέρδισε» την πρώτη του συμμετοχή στην Πορτογαλία, αλλά και μία μεταγραφή στο αγγλικό πρωτάθλημα!

🔴⚪🗣️ Οι πρώτες δηλώσεις του Ζότα Σίλβα στο Olympiacos TV! / Jota Silva’s first statements on Olympiacos TV! pic.twitter.com/xcDn1XS6ud — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 9, 2026

Το Ole.gr εντόπισε τον Άλβαρο Πατσέκο, ώστε να μας δώσει μία πρώτη «γεύση», από το τι να περιμένουμε από τον 26χρονο ποδοσφαιριστή.

Σε μία κουβέντα που είχε πολλά θέματα προς συζήτηση. Από το ποια είναι τα στοιχεία που «ξεχωρίζουν» τον Ζότα Σίλβα, στο ποια είναι η «καλύτερή» του θέση, αλλά και το «πώς» είναι σαν άνθρωπος εκτός των τεσσάρων γραμμών.

«Αυτά είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν τον Ζότα Σίλβα»

-Η συνεργασία σας ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια. Όταν τον είδατε για πρώτη φορά, πιστεύατε ότι είχε τις δυνατότητες να κάνει το «άλμα» προς την Premier League;

«Ο Ζότα έδειξε από πολύ νωρίς ότι είχε τις δυνατότητες και, πάνω απ’ όλα, τη μεγάλη φιλοδοξία να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Ήταν πάντα ένας ιδιαίτερα ανθεκτικός χαρακτήρας, με τεράστια διάθεση για δουλειά. Καθημερινά προπονούνταν στα όριά του για να εξελιχθεί. Εκείνη την περίοδο ήταν αδύνατο να πει κανείς με βεβαιότητα ότι θα έφτανε στην Premier League, όμως, με βάση τα χαρακτηριστικά που διέθετε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινή δουλειά, πίστευα ότι είχε όλες τις προϋποθέσεις για να αγωνιστεί σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Η πορεία που έχει μέχρι σήμερα είναι πάνω απ’ όλα αποτέλεσμα της προσπάθειας, της αφοσίωσης και της νοοτροπίας που έβαζε πάντοτε στην καριέρα του».

–Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που τον «ξεχωρίζουν» και σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι μπορεί να εξελιχθεί;

«Ο Ζότα ξεχωρίζει κυρίως για την ένταση με την οποία αγωνίζεται. Είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός ποδοσφαιριστής, που δεν εγκαταλείπει ποτέ καμία φάση, πιέζει επιθετικά και παίζει με κάθετο προσανατολισμό, αναζητώντας συνεχώς κινήσεις στην πλάτη της άμυνας και στο βάθος του γηπέδου. Είναι γρήγορος στις μεταβάσεις, έχει την ικανότητα να βρίσκεται σε θέσεις εκτέλεσης και διαθέτει πολύ καλή αντίληψη του παιχνιδιού, κατανοώντας πότε πρέπει να επιτεθεί στους χώρους. Εκτός από την τεχνική του ποιότητα, έχει μεγάλη διάθεση να δουλεύει για την ομάδα, τόσο με την μπάλα όσο και χωρίς αυτήν, κάτι που τον καθιστά έναν πολύ ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή.

Όπως κάθε παίκτης, έτσι κι εκείνος έχει ακόμη περιθώρια εξέλιξης. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ακόμη πιο καθοριστικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, τόσο στη σωστή επιλογή στις τελικές ενέργειες όσο και στους αριθμούς του σε γκολ και ασίστ. Γνωρίζοντας όμως τη νοοτροπία του, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να δουλεύει καθημερινά για να βελτιωθεί και σε αυτούς τους τομείς».

«Θεωρώ ότι αποδίδει καλύτερα ως δεξιός εξτρέμ»

-Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας σας στη Βιτόρια Γκιμαράες, τον χρησιμοποιήσατε σε διάφορες θέσεις στην επιθετική γραμμή. Σε ποια θέση θεωρείτε ότι αποδίδει καλύτερα και γιατί;

«Στη Βιτόρια Γκιμαράες τον χρησιμοποιήσαμε σε διάφορες θέσεις στην επίθεση, γιατί απέδειξε ότι μπορούσε να προσαρμόζεται στις ανάγκες της ομάδας. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι αποδίδει καλύτερα ως δεξιός εξτρέμ. Από αυτή τη θέση μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα το βάθος, να επιτεθεί στον χώρο με την ταχύτητά του, να βρεθεί σε θέσεις για γκολ και να αξιοποιήσει τις μονομαχίες ένας εναντίον ενός. Επιπλέον, έχει την ικανότητα να συγκλίνει προς τον άξονα και να δημιουργεί ανισορροπίες στις αντίπαλες άμυνες, χωρίς να χάνει την ένταση που χαρακτηρίζει το παιχνίδι του. Ωστόσο, η ευελιξία του αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να αγωνιστεί με υψηλό επίπεδο απόδοσης και σε άλλους επιθετικούς ρόλους».

«Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό ταιριάζει σε αυτή τη φάση της καριέρας του»

–Όσο συνεργαζόσασταν, κλήθηκε και στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Πιστεύετε ότι μπορεί να επιστρέψει στο μέλλον; Θεωρείτε ότι η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ήταν σε αυτήν την «κατεύθυνση»;

«Πιστεύω πως ναι. Η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας έχει πολύ υψηλό επίπεδο απαιτήσεων, όμως ο Ζότα έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει την ποιότητα για να βρίσκεται εκεί. Αν καταφέρει να έχει σταθερό χρόνο συμμετοχής, να αναλάβει σημαντικό ρόλο στον Ολυμπιακό και να διατηρήσει το επίπεδο απόδοσης που τον χαρακτηρίζει, θεωρώ ότι θα επιστρέψει φυσιολογικά στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή.

Όσον αφορά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σωστή απόφαση. Πρόκειται για έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία, που είναι συνηθισμένος να διεκδικεί τίτλους και να συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που θα του επιτρέψει να συνεχίσει να αγωνίζεται σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων. Πιστεύω ότι είναι ένα βήμα που ταιριάζει σε αυτή τη φάση της καριέρας του και μπορεί να του προσφέρει τη σταθερότητα και τη συνέχεια που χρειάζεται για να συνεχίσει να εξελίσσεται ως ποδοσφαιριστής».

«Είναι μαχητής, δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε»

-Πώς είναι ως άνθρωπος εκτός γηπέδου; Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι εύκολο να διαχειριστεί ένας προπονητής;

«Εκτός γηπέδου, ο Ζότα είναι ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος. Είναι πολύ ταπεινός και δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Η διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα αντικατοπτρίζει απόλυτα τον χαρακτήρα του: είναι μαχητής, δεν εγκαταλείπει ποτέ τους στόχους του και αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση με μεγάλη αποφασιστικότητα. Έδειχνε πάντοτε μεγάλη διάθεση να μαθαίνει, να ακούει και να εξελίσσεται, διατηρώντας καθημερινά απόλυτα επαγγελματική στάση.

Ως προπονητής, μπορώ να πω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ εύκολος στη διαχείριση. Είναι δεκτικός στις ιδέες του τεχνικού επιτελείου, δουλεύει πάντα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και βάζει το συμφέρον της ομάδας πάνω από το προσωπικό του. Επιπλέον, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, μεταδίδει θετική ενέργεια στα αποδυτήρια, έχει χιούμορ όταν πρέπει και συμβάλλει στη δημιουργία πολύ καλού κλίματος μέσα στην ομάδα. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στον επαγγελματισμό, την ταπεινότητα και την ανθρώπινη ποιότητα είναι που τον κάνει έναν πραγματικά ξεχωριστό αθλητή».